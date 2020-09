Najiskusniji hrvatski piloti progovaraju: Nama trebaju noviji avioni, a ne stare krame!

Iskusni umirovljeni pilot Ivan Selak pobornik je nabave novih ili novijih borbenih aviona. Stava je da je naš glavni saveznik ponudio najbolje na tržištu, što znači da nisu odustali od nas nakon propalog prijašnjeg natječaja...

<p>Od četiri pristigle ponude za nabavu višenamjenskih borbenih aviona ne bih uzeo u razmatranje samo jednu i to onu Izraelaca i to ako je sadržajno i novčano ista kao ponuda od prije dvije godine, kazao je <strong>Ivan Selak</strong>, jedan od najboljih i najpoznatijih hrvatskih letača, umirovljeni probni pilot i brigadir. </p><p>- Ti su zrakoplovi stari preko 30 godina i iskorišteni su do krajnjih granica, upravo onako kako to i rade ozbiljna zrakoplovstva i upravo onako kako bismo i mi morali ubuduće. Taj zrakoplov ne, sve ostalo je za nas svemirska stanica - poručio je Selak komentirajući ono što se zna o pristiglim ponudama.</p><p>Trenutno znamo samo koji se avioni nude, ali ne i što te ponude sadrže i koliko su financijski teške.</p><p>- Ne znamo čak ni koji su naši zahtjevi, koji su prioriteti i imamo li ih uopće obzirom na sadašnje stanje nabave i na načine nabave za ratno zrakoplovstvo. Jesmo li uopće svjesni sebe, svojih kapaciteta, mogućnosti i resursa i dali smo to iskreno prikazali sadašnjem ministru obrane i predsjedniku Vade ili ćemo se baviti uljepšavanjima koja će nas skupo stajati u budućnosti - upitao je Selak. </p><p>Švedska je Hrvatskoj ponudila novi avion <strong>Gripen C/D</strong> model, Sjedinjene Američke Države nude novi <strong>F-16 blok 70,</strong> Francuska polovni <strong>Rafale</strong>, a Izrael polovni model <strong>F-16, blok 30. </strong>Selak nije promijenio mišljenje od prvog propalog natječaja, kad se zalagao za kupnju novih ili novijih borbenih aviona te kupnju borbenog aviona od proizvođača, a ne preprodavača.</p><p>- Ovaj put imamo tri ponuđača koji su i proizvođači istih i to je dobro. Naš glavni saveznik ponudio je najbolje na tržištu, dakle nisu odustali od nas nakon propalog prijašnjeg natječaja - kazao je Selak. </p><p>Odgovorio je i kakav borbeni avioni trebaju Hrvatskoj. </p><p>- Mi moramo imati avion koji će narednih godina pokriti ono što nemamo, a to je zaštita zračnog prostora. Mi na našu žalost apsolutno nemamo protuzračnu obranu srednjih i velikih visina. Zato nam treba vrhunski avion, vrhunski radar na tom avionu i vrhunska raketa - kazao je ovaj iskusni umirovljeni pilot.</p><p>Navodi kako je to prioritet na koji se kasnije nadograđuju druge zadaće koje obavlja borbeni avion, ali za te druge zadaće, ističe, proći će vremena.</p><p>- To jeste skupo, ali rat ima cijenu. Ona se broji u 15.000 mrtvih i preko 60 milijardi eura. Mir cijenu nema, a avion kupuješ da bi imao mir - poručio je Selak.</p><p>Nada se da se ovaj put javnosti dobiti istinite informacije. </p><p>- Prošli put vidljiva je bila namještaljka. To se ne smije ponoviti - kazao je Selak.</p><p>Vojni analitičar portal Obris <strong>Igor Tabak</strong> napominje je trenutno teško govoriti o samim ponudama i što bi za Hrvatsku bilo najbolje, jer ne znamo što ponude sve sadrže. Radna skupina treba razmotriti i analizirati pristigle ponude, od kojih je svaka napisana na nekoliko stotina stranica. Proces će trajati do 12. prosinca 2020. </p><p>- To je jako brzo. Tad misle Vladi dati svoje mišljenje. Ovo je postupak kupovine i kupac ima uvijek pravo reći ne ili uzeti dodatno vrijeme, jer kod njega su novci i treba se pobrinuti da se za njih dobije maksimala vrijednost. Trenutno nema razloga za žurbu, jer će Hrvatska u idućim tjednima i mjesecima tek vidjeti kako će državni proračun izgledati i kako će se kompenzirati udari koronakrize. To su sve element koji će također utjecati na odluku - kazao je Tabak. </p><p>Stava je da prvenstvena stvar i nije uvijek cijena. </p><p>- Uvijek će biti onih koji će reći da je nabava aviona biti skupa, ali činjenica je da Hrvatska nije baš ulagala u svoj obrambeni sustav. Hrvatska vojska i Oružane snage uvelike ovise o desetljećima staroj opremi i vojnoj tehnici koja traži jednu intervenciju, ako mislimo biti suverena država koja je sposobna nadzirati svoj zrak, kopno i more - zaključio je Tabak. </p><p> </p>