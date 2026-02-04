Napadi su uslijedili samo tri dana nakon ponovnog otvaranja graničnog prijelaza s Egiptom; Izrael tvrdi da je riječ o odgovoru na vatru palestinskih militanata
Najmanje 23 mrtvih u napadima u Gazi: Umrlo i sedmero djece
U vatri iz izraeIskih tenkova i zrakoplova u srijedu je u Gazi poginulo 23 Palestinaca, uključujući sedmero djece, objavile su zdravstvene službe enklave.
Do napada je došlo tri dana nakon što je Izrael ponovno otvorio glavni granični prijelaz između Gaze i Egipta, važan korak u primirju koje je postignuto uz posredovanje SAD-a.
Izraelska vojska je priopćila da su napadi bili odgovor na vatru palestinskih militanata prema izraelskim vojnicima kod crte razdvajanja s Hamasom.
Jedan izraelski vojnik je teško ranjen, objavila je vojska nazivajući napade militanata kršenjem sporazuma o prekidu vatre.
Hamas je ocijenio da izraelske akcije podrivaju napore za stabilizacijom primirja. Palestinski militantni pokret ja pozvao na "hitni međunarodni pritisak kako bi se to zaustavilo".
