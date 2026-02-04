Obavijesti

NEMA PRIMIRJA

Najmanje 23 mrtvih u napadima u Gazi: Umrlo i sedmero djece

Najmanje 23 mrtvih u napadima u Gazi: Umrlo i sedmero djece
Foto: DAWOUD ABU ALKAS

Napadi su uslijedili samo tri dana nakon ponovnog otvaranja graničnog prijelaza s Egiptom; Izrael tvrdi da je riječ o odgovoru na vatru palestinskih militanata

U vatri iz izraeIskih tenkova i zrakoplova u srijedu je u Gazi poginulo 23 Palestinaca, uključujući sedmero djece, objavile su zdravstvene službe enklave.

Do napada je došlo tri dana nakon što je Izrael ponovno otvorio glavni granični prijelaz između Gaze i Egipta, važan korak u primirju koje je postignuto uz posredovanje SAD-a.

GRANIČNI PRIJELAZ RAFAH Nakon godinu i pol otvorena granica između Gaze i Egipta
Nakon godinu i pol otvorena granica između Gaze i Egipta

Izraelska vojska je priopćila da su napadi bili odgovor na vatru palestinskih militanata prema izraelskim vojnicima kod crte razdvajanja s Hamasom.

Jedan izraelski vojnik je teško ranjen, objavila je vojska nazivajući napade militanata kršenjem sporazuma o prekidu vatre.

NISU DALI POPIS ZAPOSLENIKA Liječnici bez granica moraju napustiti Gazu do 28. veljače
Liječnici bez granica moraju napustiti Gazu do 28. veljače

Hamas je ocijenio da izraelske akcije podrivaju napore za stabilizacijom primirja. Palestinski militantni pokret ja pozvao na "hitni međunarodni pritisak kako bi se to zaustavilo".

