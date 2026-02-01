Obavijesti

Liječnici bez granica moraju napustiti Gazu do 28. veljače

Piše HINA,
Foto: Ramadan Abed/REUTERS

Izrael je odlučio da Liječnici bez granica (MSF) moraju obustaviti svoje aktivnosti i napustiti Pojas Gaze do 28. veljače jer je nevladina organizacija odbila predati popis svojih palestinskih zaposlenika

Izraelsko Ministarstvo za dijasporu, odgovorno za registraciju humanitarnih organizacija, objavilo je da će "prekinuti aktivnosti" MSF-a na palestinskom teritoriju jer nisu dostavili popis zaposlenika, što je obveza "koja se primjenjuje na sve humanitarne organizacije koje djeluju u regiji".

Ministarstvo je u prosincu 2025. najavilo da će s 1. ožujkom ove godine zabraniti djelovanje 37 humanitarnih organizacija u Gazi, uključujući MSF, zbog toga što nisu dostavile detaljne informacije o svom palestinskom osoblju.

Ministarstvo tvrdi da dva zaposlenika Liječnika bez granica imaju veze s Hamasom, palestinskim islamističkim pokretom te njegovim saveznikom Islamskim džihadom, što ta nevladina organizacija kategorički odbacuje.

U nedjelju je ministarstvo priopćilo da se MSF početkom siječnja obvezao dostaviti popis, ali se "unatoč javnoj obvezi, organizacija suzdržala" od dostave. 

- MSF je nakon toga objavio da ne namjerava sudjelovati u procesu registracije, što je u suprotnosti s ranijim izjavama organizacije - dodalo je ministarstvo, najavljujući da bi nevladina organizacija trebala prekinuti svoje djelovanje i napustiti Gazu do 28. veljače.

U priopćenju objavljenom u petak, Liječnici bez granica dali su do znanja da su u siječnju, u sklopu "izvanredne" mjere, pristali podijeliti "djelomičan popis" imena svojih palestinskih i međunarodnih članova osoblja, "uz jasne obveze glede njihove sigurnosti".

- Unatoč tim ponovljenim naporima, posljednjih je dana postalo jasno da neće biti moguće uspostaviti dijalog s izraelskim vlastima kako bi se dobila potrebna jamstva - dodala je nevladina organizacija koja je stoga odlučila da neće podijeliti "popis palestinskog i međunarodnog osoblja s izraelskim vlastima".

