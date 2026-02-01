Liječnici bez granica moraju napustiti Gazu do 28. veljače

Izraelsko Ministarstvo za dijasporu, odgovorno za registraciju humanitarnih organizacija, objavilo je da će "prekinuti aktivnosti" MSF-a na palestinskom teritoriju jer nisu dostavili popis zaposlenika, što je obveza "koja se primjenjuje na sve humanitarne organizacije koje djeluju u regiji".

Ministarstvo je u prosincu 2025. najavilo da će s 1. ožujkom ove godine zabraniti djelovanje 37 humanitarnih organizacija u Gazi, uključujući MSF, zbog toga što nisu dostavile detaljne informacije o svom palestinskom osoblju.

Ministarstvo tvrdi da dva zaposlenika Liječnika bez granica imaju veze s Hamasom, palestinskim islamističkim pokretom te njegovim saveznikom Islamskim džihadom, što ta nevladina organizacija kategorički odbacuje.

U nedjelju je ministarstvo priopćilo da se MSF početkom siječnja obvezao dostaviti popis, ali se "unatoč javnoj obvezi, organizacija suzdržala" od dostave.

- MSF je nakon toga objavio da ne namjerava sudjelovati u procesu registracije, što je u suprotnosti s ranijim izjavama organizacije - dodalo je ministarstvo, najavljujući da bi nevladina organizacija trebala prekinuti svoje djelovanje i napustiti Gazu do 28. veljače.

U priopćenju objavljenom u petak, Liječnici bez granica dali su do znanja da su u siječnju, u sklopu "izvanredne" mjere, pristali podijeliti "djelomičan popis" imena svojih palestinskih i međunarodnih članova osoblja, "uz jasne obveze glede njihove sigurnosti".

- Unatoč tim ponovljenim naporima, posljednjih je dana postalo jasno da neće biti moguće uspostaviti dijalog s izraelskim vlastima kako bi se dobila potrebna jamstva - dodala je nevladina organizacija koja je stoga odlučila da neće podijeliti "popis palestinskog i međunarodnog osoblja s izraelskim vlastima".