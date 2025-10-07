Najsmrtonosniji napad u povijesti zemlje: Hamas je prije dvije godine napao Izraelce

Izrael u utorak obilježava drugu godišnjicu iznenadnog napada palestinskih militanata na zemlju, dok Hamas i izraelski pregovarači vode neizravne razgovore o okončanju dvogodišnjeg rata u Gazi u okviru predloženog američkog mirovnog plana. Prije točno dvije godine militanti predvođeni Hamasom pokrenuli su iznenadni napad na Izrael, što je bio najsmrtonosniji dan u povijesti te zemlje.

Palestinski borci probili su granicu između Gaze i Izraela, upadajući s vatrenim oružjem, raketama i granatama u južne izraelske zajednice i na festival glazbe u pustinji.

Napad je rezultirao smrću 1219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila, prema podacima AFP-a temeljenim na službenim izraelskim podacima.

Militanti su također oteli 251 taoca i odveli ih u Gazu, od kojih je 47 još uvijek zatočeno, uključujući 25 za koje izraelska vojska tvrdi da su mrtvi.

U utorak su u Izraelu zakazani komemorativni događaji kako bi se obilježila obljetnica.

Mnogi Izraelci posjetili su mjesto održavanja festivala Nova u ponedjeljak.

Deseci rodbine i prijatelja poginulih na glazbenom festivalu Nova zapalili su svijeće i održali minutu šutnje na mjestu napada na jugu Izraela, gdje su palestinski militanti ubili više od 370 ljudi i oteli desetke talaca.

„Ovdje se dogodio vrlo težak i ogroman napad“, rekao je za AFP učitelj Elad Gancz dok je oplakivao poginule.

Foto: Lilli Fšörter/DPA

„Ali mi želimo živjeti i unatoč svemu, nastaviti sa svojim životima, sjećajući se onih koji su bili ovdje i, nažalost, više nisu s nama.“

Još jedna ceremonija trebala se održati na Trgu talaca u Tel Avivu, gdje se tjedni skupovi održavaju s pozivima za oslobađanje zarobljenika.

Državna komemoracija planirana je za 16. listopada.

Izraelska osvetnička vojna kampanja u Gazi iz zraka, kopna i mora nastavlja se nesmanjenom žestinom, ostavljajući desetke tisuća mrtvih Palestinaca i ogromna razaranja.

Ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas kaže da je ubijeno najmanje 67.160 ljudi, što su podaci koje Ujedinjeni narodi smatraju vjerodostojnima.

Njihovi podaci ne razlikuju civile od boraca, ali pokazuju da su više od polovice mrtvih žene i djeca.

Čitave četvrti sravnjene su sa zemljom, a kuće, bolnice, škole i vodovodne mreže su u ruševinama.

Stotine tisuća beskućnika Gaze sada su u prenapučenim kampovima i na otvorenom s ograničenim pristupom hrani, vodi ili sanitarnim uvjetima.

Foto: ILIA YEFIMOVICH/DPA

"Izgubili smo sve u ovom ratu, svoje domove, članove obitelji, prijatelje, susjede", rekla je 36-godišnja Hanan Mohamed, koja je izbjegla iz svog doma u Džabaliji.

"Jedva čekam da se objavi primirje i da se ovo beskrajno krvoproliće i smrt zaustave... nije ostalo ništa osim uništenja."

Nakon dvije godine sukoba, 72 posto izraelske javnosti nezadovoljno je načinom na koji vlada vodi rat, prema nedavnom istraživanju Instituta za studije nacionalne sigurnosti.

Izrael je tijekom rata proširio vojni doseg, napadajući ciljeve u pet regionalnih prijestolnica, uključujući Iran, te ubivši nekoliko visokih dužnosnika Hamasa i vođu Hezbolaha Hasana Nasralaha.

Izrael i Hamas sada se suočavaju s rastućim međunarodnim pritiskom da okončaju rat.

Istraga UN-a prošli mjesec optužila je Izrael za genocid u Gazi, a skupine za ljudska prava optužuju Hamas za ratne zločine u napadu 7. listopada.

Foto: ILIA YEFIMOVICH/DPA

Obje strane odbacuju optužbe.

Prošli tjedan, američki predsjednik Donald Trump predstavio je plan od 20 točaka koji poziva na trenutni prekid vatre nakon što Hamas oslobodi sve taoce, razoružanje te skupine i postupno povlačenje Izraela iz Gaze.

Neizravni pregovori započeli su u ponedjeljak u egipatskom ljetovalištu Šarm El-Šeik, a posrednici su kružili između delegacija uz jake sigurnosne mjere.

Al-Qahera News, koji je povezan s egipatskom državnom obavještajnom službom, izvijestio je da su se razgovori usredotočili na "pripremu uvjeta na terenu" za razmjenu talaca i zarobljenika prema Trumpovom planu.

Palestinski izvor blizak pregovaračima Hamasa rekao je da bi pregovori mogli trajati nekoliko dana.

Trump je pozvao pregovarače da "brzo djeluju" kako bi okončali rat u Gazi, gdje su izraelski napadi nastavljeni u ponedjeljak.