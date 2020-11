Najstarija u domu u Karlovcu: Margareta (99) jača i od korone

Nakon mjesec i pol, dom iz Karlovca bit će bez oboljelih. Virusu se othrvalo čak osam korisnika starih od 90 do 99 godina, a među njima je i najstarija Margareta. S njom je u domu i njena kći Slavica (80)

<p>Preživjela je dva rata, a sada i koronu. Do prije par godina Margareta gotovo da nikada kod liječnika nije niti bila. Davno, prije 40 godina je imala jednu operaciju, a u zadnje vrijeme je uzimala nešto malo lijekova za tlak, za drugo ne bih znao. Još prije dvije godine je sve radila sama i u kući i oko kuće, te u vrtu. Žilava je ona, samo je fizički sitna i slaba, zbog čega više nema snage i sada je nepokretna, priča <strong>Stjepan Krnežić</strong>, skrbnik <strong>Margarete Kranjčec </strong>(99) iz Slapna kod Ozlja, najstarije korisnice Doma za starije i nemoćne Sv. Antun u Karlovcu koja je preboljela COVID-19.</p><p>Krnežić priča kako se Margareta cijeli život bavila poljoprivredom. Prvi suprug stradao joj je u ratu, pa se udavala dva puta. Kaže i da je svega svjesna i da bi i sada znala izrecitirati pjesmicu iz 1. razreda osnovne. Dodaje da se tek povremeno gubi.</p><p>Njeno ozdravljenje kao i niz dobrih vijesti stižu iz Doma jer će nakon mjesec i pol dana konačno biti bez oboljelih. Jednoj korisnici u utorak istječe samoizolacija čime više nema oboljelih. Uz to, još je optimističnija vijest da se virusu COVID-19 uspješno othrvalo i oporavilo čak osmero korisnika u dobi od 90 do 99 godina, a među njima je i najstarija korisnica Margareta. Inače Stjepan skrbi i o Margaretinoj kćerki <strong>Slavici</strong> (80) za koju kaže da nažalost ima više dijagnoza od majke, a tijekom života je ostala bez svojih najbližih, i bez supruga i bez sina.</p><p>Ravnateljica Doma, <strong>Štefica Ljubić Mlinac </strong>nam je kazala da je Margareta inače narušenog zdravlja jer je visoke životne dobi, nepokretna je, ali se uspjela othrvati virusu i ozdravila je. Prije tri tjedna se vratila sa 20-dnevnog bolničkog liječenja iz bolnice u Ogulinu. Inače im je virus COVID-19 u Dom ušao 13. listopada i zarazio se 51 korisnik, uglavnom u dobi između 80 i 90 godina. Većinom su oboljele žene, njih 46 i petero muškaraca. Ukupno je 33 korisnika ozdravilo, a nažalost 18 ih je preminulo.</p><p>- Srećom pa je virus koji je ušao u Dom bio blaži, no nažalost posljedice je ostavio. Imali smo slučajeva da nam je čak troje korisnika ozdravilo od COVID-19, no tjedan dana nakon povratka sa liječenja su umrli uslijed posljedica izlaganju bolesti. Razveselilo nas je i što se virusu othrvao dio naših najstarijih stanovnika - govori ravnateljica Doma, <strong>Štefica Ljubić Mlinac</strong>, dodajući da se sve lagano vraća u normalu, ne još potpunu. Korisnici više nisu u sobama u izolaciji, te sada mogu prošetati prostorijama i dvorištem Doma, ručati u blagovaonici uz pridržavanje epidemioloških mjera.</p><p>Posjete su i dalje zabranjene kao i izlazak iz Doma, ali korisnici sada mogu popiti kavu iz njihova aparata za kavu u prostorijama doma, podružiti se, a ako nekome nešto zatreba djelatnici im pribave iz trgovine, te im članovi obitelji mogu na recepciji ostaviti pakete, što do sada nije bilo moguće.</p>