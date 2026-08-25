'NAKAZE' NA SUDU Bahata do kraja: Tipkala, kolutala očima na svjedočenje policajke...

Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma i nekadašnjeg istaknutog šibensko-kninskog HDZ-ovca Nediljka Dujića. Optužena je za pokušaj prisile prema službenoj osobi i prijetnju policijskoj službenici tijekom velikog požara na području Skradina u srpnju 2024. godine. Dujić je na početku suđenja odbacila optužbe i jasno poručila da se ne smatra krivom.

- Ja nisam kriva. Niti za jedno djelo nisam kriva - rekla je pred sudom, negirajući i pokušaj prisile i prijetnju. Na pitanje zbog čega poriče optužbe odgovorila je da kaznena djela nije napravila. Obrana je htjela da se svjedoci opet ispitaju na suđenju, ali odvjetnica policajke je navela da su svjedoci Josip Glavinić i Stanko Silo bili ispitani u prisutnosti odvjetnika. Tijekom suđenja bit će pozvana i ispitana i bivša novinarka RTL-a Petra Mlačić Vučemilović. Tužiteljstvo je tereti da se tijekom požara odbila zaustaviti pred policijskom blokadom i da je automobilom nastavila voziti prema policajki, koja je morala uzmaknuti kako bi izbjegla nalet vozila. Tereti je se i da je poslije, pred televizijskim kamerama, izgovorila prijeteće riječi upućene istoj policajki. Ako bi bila proglašena krivom, za teži oblik pokušaja prisile prema službenoj osobi može biti izrečena kazna do osam godina zatvora, a za prijetnju službenoj osobi do pet godina. Optužnica je podignuta nakon istrage karlovačkog tužiteljstva.

Dobacivala na sudu, kolutala očima...

Nakon što se Anna Dujić izjasnila o krivnji, iskaz je dala policajka koja ju je prijavila. Ispričala je da je dobila naredbu zatvoriti cestu jer se požar približio kućama. Prema njezinu iskazu, automobil kojim je upravljala Dujić dolazio je velikom brzinom iz smjera Laškovice. Podigla je stop-palicu i izašla na cestu kako bi vozačica na vrijeme uočila zapreku. Policajka tvrdi da je vozilo usporilo, ali se nije zaustavilo. Morala je napraviti nekoliko koraka unatrag, nakon čega joj se automobil branikom naslonio na koljena. Navela je i da se Dujić oglušila na naredbu da se okrene, opsovala je i pokazala joj srednji prst.

Anna Dujić u sudnici je na dijelove njezina iskaza odmahivala glavom.

- Njezina majka je prije toga svoje vozilo, na moj zahtjev, prebacila na drugu stranu ceste - rekla je policajka. Na pitanje odvjetnika kako se osjećala kad je na televiziji vidjela prijetnje, policajka je odgovorila:

- Osjećala sam se užasno. Imala sam tad jedno dijete u kući i bila trudna s drugim. Bojala sam se za sebe i svoju obitelj.

Nakon svjedočenja policajke završeno je ročište.

Foto: Darko Tomas / CROPIX

Snimka koja je pokrenula aferu

Cijeli slučaj počeo je 31. srpnja 2024., dok su požari bjesnjeli na širem šibenskom području. Anna Dujić i njezina majka Neda pojavile su se pred kamerama RTL-a vidno uzrujane zbog požara koji je ugrožavao obiteljsku kuću. Anna je vatrogasce i policiju nazivala "nakazama", vrijeđala policajku i izgovarala riječi koje je tužiteljstvo poslije ocijenilo prijetećima.

Dujić je kasnije tvrdila da je bila u šoku, da nije namjeravala udariti policajku automobilom i da joj je žao zbog neprimjerenih riječi. Prema njezinoj verziji događaja, policajka se naslonila na automobil i rekla joj da može proći samo ako je pregazi.

Prijava policajke u početku je bila odbačena u Šibeniku. Nakon nadzora utvrđeni su propusti, uključujući zaključak da je predmet trebalo prepustiti drugom državnom odvjetništvu radi uklanjanja svake sumnje u nepristranost. U šibenskom državnom odvjetništvu zaposlena je sestra Anne Dujić, premda na drugom odjelu. Predmet je potom prebačen u Karlovac, provedena je nova istraga i podignuta optužnica. DORH je naveo da je predmet trebalo delegirati drugom tužiteljstvu.

Ponašanje Anne Dujić tijekom svjedočenja oštećene policajke dodatno je podignulo napetost u sudnici. Kako je izvijestio Jutarnji list, optužena je sjedila svega metar od policajke, a njezine reakcije tijekom iskaza nisu prošle nezapaženo. Dok je policajka opisivala kako je Dujić navodno ignorirala upozorenja, automobilom krenula prema njoj, pokazala joj srednji prst i opsovala je, optužena je kolutala očima i zadržavala blagi osmijeh na licu. U jednom se trenutku potpuno okrenula prema svjedokinji i fiksirala je pogledom dok je ona govorila o strahu koji je pretrpjela. Policajka je zbog toga osjetila dodatnu nelagodu, pa je tijekom nastavka ročišta premještena na drugo mjesto u sudnici. Napetost je pojačalo i korištenje mobitela. Dujić je od početka rasprave često tipkala, zbog čega se među prisutnima pojavila sumnja da bi mogla snimati svjedočenje. Ona je to glasno odbacila.

- Postoje kamere! I ne, nisam ništa snimala mobitelom - dobacila je Dujić.

Sutkinja joj je potom izričito naložila da mobitel odloži na stolicu. Time je pokušala prekinuti raspravu koja je počela odvlačiti pozornost od iskaza policajke i remetiti red u sudnici. Novi incident dogodio se kad je policajka upozorila sutkinju da joj Dujić dobacuje. Optužena se tad okrenula prema novinarima i ustvrdila da to nije istina. Kad su prisutni novinari potvrdili da su čuli dobacivanja i vidjeli korištenje mobitela, Dujić je burno reagirala. U raspravu se uključio i njezin odvjetnik Branko Baić, koji se okrenuo prema novinarima i povišenim tonom upitao: "Jeste vi špijuni ili što?".

Policajka je pred sudom iznijela potresne detalje o posljedicama koje trpi od dana incidenta.

- Ni danas se ne osjećam sigurno, niti malo. Što postupak ide dalje, osjećam se sve gore. Moram paziti gdje idem s djecom i s kim sam - rekla je policajka dodavši da je nakon događaja završila na Hitnoj pomoći i tri sata primala infuziju.

Policajka: Dujić mi je u trgovini pred djecom viknula 'kučko'

Opisala je i kasniji neugodni susret u jednoj šibenskoj trgovini, gdje joj je Dujić, tvrdi, pred djecom viknula: "Kučko", odmjeravala je i krenula za njom prema garaži, zbog čega se šokirana policajka morala skloniti u prvu trgovinu.

Nakon suđenja razgovarali smo i s Anninim ocem Nediljkom Dujićem, koji smatra da je njegova kći u javnosti prikazana jednostrano. Osvrnuo se i na snimke iz sudnice na kojima se vidi kako Anna Dujić tipka po mobitelu.

- Razgovarao sam s Annom nakon suđenja. Nitko je nije pitao zašto je tipkala po mobitelu, samo su je svi napadali. Anna ima sina od 13 godina, ide u sedmi razred i dovoljno je velik da zna sve što se događa. Dok je bila u sudnici, mnogo ju je puta zvao, pisao joj i plakao, a ona ga je pokušavala smiriti. I ona je moje dijete. Zašto nitko nema empatije prema mojem unuku, koji je vidno potresen zbog toga što mu ljudi pišu grozne stvari o majci - rekao nam je Dujić.

Naglasio je da će njegova kći morati odgovarati ako joj se dokaže krivnja, ali smatra da je cijeli slučaj prerastao u obračun s obitelji.

- Anna je punoljetna osoba i snosit će posljedice ako se dokaže da je kriva. Međutim, ovdje je očigledno da se vodi rat protiv obitelji Dujić. Prema mojemu mišljenju, kazneno djelo ne postoji. Šibensko državno odvjetništvo prvo je odbacilo prijavu, a predmet je zatim prebačen u Karlovac, gdje je podignuta optužnica. Danas Anna nije prikazana na objektivan način. Od nje su napravili sve ono što ona nije - zaključio je Dujić.