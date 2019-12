Nakon 23 godine odjednom ga otjerali zbog 80.000 kvadrata?

Njihove podvale i sve ostalo što su radili njima služe na čast. Dvadeset i tri godine sam radio ovdje i s ovim ljudima izgradio Srebrnjak. Kome smeta taj naš uspjeh?

Brišući suze, tim se riječima novinarima, tj. javnosti, jučer pred Dječjom bolnicom Srebrnjak obratio njezin sad bivši ravnatelj Boro Nogalo. Navodno mu je zabranjeno održavanje konferencije za novinare u bolnici.

Smijenili su ga, službeno, zbog proceduralnih nepravilnosti u zapošljavanju liječnika, što je Nogalo ocijenio kao smjenu “staljinističkim metodama”.

Smijenili su ga, kazao je, jer se žele “dočepati” njihova projekta pored bolnice, vrijednog 60 milijuna eura, dok je nekome zanimljivo i zemljište od 80.000 kvadrata u podsljemenskoj zoni, gdje je i stari sanatorij Brestovec. Bolnica je nakon smjene poslala priopćenje u kojem stoji kako je predsjednica upravnog vijeća bolnice, Ana Stavljenić Rukavina, “iskoristila svoj službeni, društveni i politički položaj te u ime i za račun interesne skupine koju zastupa odlučila pokrenuti postupak razrješenja dužnosti dr. Nogala prije isteka njegova mandata”. Kako su naveli, mogući povod tome jest činjenica da je Srebrnjak u srpnju potpisao najveći infrastrukturni projekt u zdravstvu i znanosti, vrijedan 60 milijuna eura, “želeći nad njim preuzeti kontrolu”. Centar za kompetenciju za translacijsku medicinu, jedini takav u Europi, koji će se uskoro početi graditi uz postojeću zgradu bolnice na Srebrnjaku, povezat će sva temeljna, klinička ili populacijska istraživanja. Projekt se u 85-postotnom iznosu financira iz europskih fondova, a ostatak iz državnog proračuna. Nogalo je, moguće, ugrozio plan gradnje dječje bolnice u Blatu. Jednako tako, u vlasništvu Srebrnjaka je zemljište sanatorija Brestovec.

Nogalo se rasplakao od tuge, došli su ga podržati 'njegovi ljudi'

Riječ je o staroj bolnici za plućne bolesti, zatvorenoj 60-ih godina prošlog stoljeća. Srebrnjak ima 80 tisuća kvadrata tog prostora, a na jednom dijelu bi se trebala nalaziti i međustanica buduće, ekstramoderne i skupe žičare do Sljemena.

Na lokaciji sanatorija - koji je zaljubljeni liječnik i predvodnik moderne Milivoj Dežman dao sagraditi za prelijepu, bolesnu glumicu Ljerku Šram - bolnica Srebrnjak je namjeravala sagraditi znanstveno-rekreacijsko-sportski centar obiteljskog tipa. Za EU sredstva ga je prijavila još prije godinu i pol.

- Srebrnjak je jako dobra udavača, s puno miraza - kaže nam dr. Nogalo. Htio je, priča, preduhitriti da dođe do svega ovoga, pa je predložio taj projekt na Medvednici.

Međustanica žičare kod sanatorija?

- No sva su ta zemljišta ‘zlatna koka’ i spojilo se više interesnih skupina koje su na njih bacile oko - kaže dojučerašnji ravnatelj. I dalje će raditi na Srebrnjaku kao pedijatar, a želi svakako ostati i dio europskog projekta Dječji centar za translacijsku medicinu Srebrnjak.

- Smijenjen sam i još mi impliciraju da sam nešto kriminalno radio. Zato ću se i dalje boriti za svoj obraz i za svoje ljude - rekao je kroz suze Nogalo jučer ispred bolnice, a njegovo mu je dosadašnje osoblje zapljeskalo.

Međustanica buduće žičare na Medvednici trebala bi se nalaziti na 877 metara, tek oko 150 metara prije vrha - Sljemena. Dio stručnjaka smatra da za nju ima tehničkih opravdanja jer bi se tamo trebao nalaziti motor žičare, prevelik za vrh, dok drugi stručnjaci misle da opravdanja nema, a da će međustanica samo usporiti projekt i vožnju te ih poskupjeti. Postavlja se pitanje zašto na tome mjestu ne graditi samo postrojenje za vuču, na malo prostora, umjesto cijele međupostaje, koja će biti objekt na dva kata, mjesto gdje će ljudi moći izlaziti i ulaziti na žičaru.

- Očito ćemo uskoro doznati zašto je uopće zamišljena međupostaja na žičari, tko tamo ima interese i što će se točno, eventualno, graditi. Ako će to biti hotel ili slično, pitanje je tko će biti vlasnik i hoće li žičara poslužiti kako bi netko stekao korist iz velikog privatnog projekta - komentar je Renata Peteka, zagrebačkoga gradskog zastupnika.

Komentar predsjednika zagrebačke gradske skupštine Drage Prgometa nismo uspjeli dobiti, nije se javljao na telefon i poruke. Kako se može čuti na Srebrnjaku, on je bio kooperativan, želio je pomoći, ali se to očito više nije moglo. U zadnjih im je deset godina, kažu, dosta pomogao. Ali je na njihovoj strani, kažu, do prije pola godine bio i gradonačelnik Milan Bandić. Zašto se to sad promijenilo, ne znaju.

Kolegica odbila mjesto v. d. ravnatelja

- Valjda će profesoricu Mirjanu Turkalj i mene, koji smo se za taj projekt izborili, netko nešto pitati - ogorčen je doc. dr. Nogalo. Ovoga trenutka bolnica je obezglavljena, predsjednica stručnog vijeća, prim. dr. Lana Tambić Bukovac iz moralnih je razloga odbila biti v.d. ravnatelja, a svi odreda zaposleni na Srebrnjaku dali su svoj potpis za podršku doc. dr. Nogalu. Ljudi su dolazili i s bolovanja kako bi se potpisali.

- Nevjerojatno je da se ovo događa dr. Nogalu koji je pozitivna i moralna osoba, tim više što je za sva ta zapošljavanja, čija mu se navodna neregularnost sad stavlja na teret, suglasnost potpisalo upravno vijeće, odnosno prof. dr. Stavljenić Rukavina, koja ga je i smijenila. Nemoralno je da je naš ravnatelj smijenjen podvalama i neargumentirano - govori nam prim. dr. Tambić Bukovac dodajući kako je ona pred mirovinom te je u dugogodišnjem radnom iskustvu, i radeći na KBC-u Zagreb, vidjela kako se sustav odnosi prema malim bolnicama.

Prije nego što je Nogalo došao na mjesto ravnatelja, ističe, bolnica Srebrnjak bila je stacionar pred zatvaranjem. Upravo je doc. dr. Nogalo, kaže liječnica, u 23 godine, koliko je bio ravnatelj, sa svojim timovima napravio vrhunsku bolnicu na svjetskoj razini, a kruna svega je i već spomenuti europski projekt koji je od strateškog značaja za cijelu Europu.

A da se oko Brestovca i vrijednih tamošnjih parcela događa nešto sumnjivo, još je prije dvije godine počeo upozoravati Zeleni odred. U rujnu 2017. podnijeli su zbog sumnje na kriminalne radnje tužbu protiv jednog djelatnika Hrvatskih šuma i jednog poduzetnika, bivšeg visokopozicioniranog člana stranke ORaH. Kako nam je pojasnila Gordana Pasanec iz Zelenog odreda, riječ je o, najjednostavnije rečeno, muljanju sa zamjenom zemljišta. Dakle, netko, primjerice, zamijeni parcelu u Kraljevcu ili Gračanima za onu u Brestovcu, dobije dozvolu za gradnju na račun one parcele koju je dao u zamjenu, a onda se tek nakon toga vidi da je katastarska čestica za koju se ishodila dozvola zapravo u Brestovcu. Već sad se zna da privatni investitori, kažu u Zelenom odredu, tamo žele apartmane, kafiće i restorane.

Rukavina: Nogalo je radio propuste

- Kako sve naše tužbe šaljemo i pučkoj pravobraniteljici, poslali smo i ovu za Brestovac te od pravobraniteljice dobili potvrdu da je doista riječ o kriminalnim radnjama. No tužba stoji, ne znamo tko i kako je koči - kaže nam Gordana Pasanec.

I Grad je jučer dao svoje objašnjenje Nogalove smjene. Konferenciju za novinare održali su Ana Stavljenić Rukavina, zamjenica gradonačelnika Jelena Pavičić Vukičević i pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo Vjekoslav Jeleč.

- Upravnom vijeću nije ostavljeno na volju je li potrebno ili ne razriješiti ravnatelja, nego ostaje jedino razriješiti ga. Dakle, kad vijeće dobije izvješće o propustima u postupanju, dužno je razriješiti ga. Nogala nije smijenilo upravno vijeće jer ima mogućnost o tome samostalno odlučivati, nego jer je to dužnost. Sve drugo su insinuacije - rekla je Stavljenić Rukavina. Kako je dodala, razlog smjene nije to što je Dječja bolnica Srebrnjak u srpnju potpisala najveći infrastrukturni projekt iz zdravstva i znanosti u Hrvatskoj u vrijednosti od 60 milijuna eura, nego što je Nogalo “stopirao projekt jer nije raspisivao natječaj”.

Pavičić Vukičević je demantirala da je Nogalo jučer spriječen održati konferenciju za novinare unutar bolnice. - Doista smo zgroženi. To nije istina - rekla je i dodala:.

- Moramo se upitati gdje je bio ravnatelj kad je bolnica dostavljala dokumentaciju. Valjda zna što je dostavljeno jer je on dostavljao.

Jeleč je rekao kako je upravno vijeće u zadnje vrijeme imalo “otežan odnos s dječjom bolnicom”: “Želimo da se ustanova što prije vrati normalnom funkcioniranju”.

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ines Strenja jučer je Nogalovu smjenu nazvala skandaloznom. U njezinoj su pozadini, rekla je, novac i atraktivno zemljište u vlasništvu bolnice.

'Sivonja' koji ima napredne ideje

- Ovo je dirigirana smjena zbog novca koji je vezan uz najveći projekt translacijske medicine u pedijatriji u Europi, koji zadnjih desetak godina vodi i gura upravo Nogalo, te 80.000 kvadrata atraktivnog zemljišta Brestovac, čiji je vlasnik bolnica Srebrnjak - rekla je Strenja. Nogala, nastavila je, netko voli, a netko ne. Slikovito ga je opisala kao “sivonju” koji je inzistirao na projektu u koji baš nitko nije vjerovao. Ni ona mu nije u početku vjerovala, priznala je. Ali je napravio nešto što u Hrvatskoj nemamo, prenosi Hina.

- I onda čovjek na čelu takvog projekta doživi takvu sramotnu smjenu. To je sramota, prije svega za one koji su to učinili - zaključila je Strenja. Ističe da sad treba pozorno pratiti što će biti s projektom i tko će biti postavljen na čelo bolnice.

