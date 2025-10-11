Nakon eksplozije u Tennesseeju traje potraga za 19 ljudi: 'Imamo i smrtnih slučajeva...'

Najmanje se 19 osoba smatra nestalima i strahuje se da su poginuli u snažnoj eksploziji koja se u petak dogodila u tvornici eksploziva na jugu Sjedinjenih Država, objavile su lokalne vlasti u petak.

"U ovom trenutku možemo potvrditi da tražimo 19 osoba", rekao je šerif okruga Humphreys Chris Davis na konferenciji za novinare o eksploziji koja je uništila tvornicu Accurate Energetic Systems u Tennesseeju u petak ujutro.

Nesreća se dogodila oko 7.45 sati u petak (12.45 po GMT-ju) i digla je u zrak cijelu zgradu.

Uzrok nesreće trenutno nije poznat, priopćile su lokalne vlasti.

"Mogu vam reći da ima smrtnih slučajeva", nastavio je šerif Chris Davis, ne navodeći konkretne brojke.

Vlasti nisu mogle odgovoriti na pitanja o broju zaposlenika prisutnih u vrijeme eksplozije ili broju ljudi prevezenih u bolnicu, rekavši da su usredotočene na osiguranje područja.

Tvornica se nalazi u blizini Bucksnorta, u šumovitom, brdovitom području, više od 80 km zapadno od Nashvillea, glavnog grada Tennesseeja, na granici okruga Humphreys i Hickman.

Nekoliko saveznih agencija je na mjestu događaja, uključujući Ured za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) i FBI, rekao je šerif.

Ured šerifa okruga Hickman izjavio je na Facebooku da se u tvornici dogodila eksplozija, da su hitne službe na mjestu događaja i da stanovnici trebaju izbjegavati područje.

Televizijska snimka emitirana u petak pokazala je vatrom potpuno uništenu zgradu i uništena vozila u eksploziji.

Na svojoj web stranici, tvrtka, osnovana 1980. godine, opisuje se kao "specijalizirana za razvoj, proizvodnju, rukovanje i skladištenje širokog spektra energetskih proizvoda i eksploziva za vojno, zrakoplovno i komercijalno tržište rušenja".