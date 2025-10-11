Obavijesti

News

Komentari 0
TRAGEDIJA

Nakon eksplozije u Tennesseeju traje potraga za 19 ljudi: 'Imamo i smrtnih slučajeva...'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon eksplozije u Tennesseeju traje potraga za 19 ljudi: 'Imamo i smrtnih slučajeva...'
Foto: Karen Pulfer Focht

Eksplozija u tvornici eksploziva u Tennesseeju ostavila 19 nestalih! Zgrada uništena, uzrok nepoznat. Vlasti na terenu, stanovnici u strahu

Najmanje se 19 osoba smatra nestalima i strahuje se da su poginuli u snažnoj eksploziji koja se u petak dogodila u tvornici eksploziva na jugu Sjedinjenih Država, objavile su lokalne vlasti u petak.

"U ovom trenutku možemo potvrditi da tražimo 19 osoba", rekao je šerif okruga Humphreys Chris Davis na konferenciji za novinare o eksploziji koja je uništila tvornicu Accurate Energetic Systems u Tennesseeju u petak ujutro.

Nesreća se dogodila oko 7.45 sati u petak (12.45 po GMT-ju) i digla je u zrak cijelu zgradu.

Uzrok nesreće trenutno nije poznat, priopćile su lokalne vlasti.

"Mogu vam reći da ima smrtnih slučajeva", nastavio je šerif Chris Davis, ne navodeći konkretne brojke.

UŽAS U DRŽAVI TENNESEE Eksplodirala tvornica za vojne eksplozive u Americi. Više je mrtvih, intenzivno traže nestale
Eksplodirala tvornica za vojne eksplozive u Americi. Više je mrtvih, intenzivno traže nestale

Vlasti nisu mogle odgovoriti na pitanja o broju zaposlenika prisutnih u vrijeme eksplozije ili broju ljudi prevezenih u bolnicu, rekavši da su usredotočene na osiguranje područja.

Tvornica se nalazi u blizini Bucksnorta, u šumovitom, brdovitom području, više od 80 km zapadno od Nashvillea, glavnog grada Tennesseeja, na granici okruga Humphreys i Hickman.

Nekoliko saveznih agencija je na mjestu događaja, uključujući Ured za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) i FBI, rekao je šerif.

SUPERTALENT Večeras eksplozija adrenalina: Hodanjem po noževima riskira život u novoj epizodi showa
Večeras eksplozija adrenalina: Hodanjem po noževima riskira život u novoj epizodi showa

Ured šerifa okruga Hickman izjavio je na Facebooku da se u tvornici dogodila eksplozija, da su hitne službe na mjestu događaja i da stanovnici trebaju izbjegavati područje.

Televizijska snimka emitirana u petak pokazala je vatrom potpuno uništenu zgradu i uništena vozila u eksploziji.

Na svojoj web stranici, tvrtka, osnovana 1980. godine, opisuje se kao "specijalizirana za razvoj, proizvodnju, rukovanje i skladištenje širokog spektra energetskih proizvoda i eksploziva za vojno, zrakoplovno i komercijalno tržište rušenja".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'
ZAGREBAČKI LJUBAVNI MISTERIJ

Ljubavno pismo iz 1986. našli na Mostu slobode, sada traže vlasnicu: 'Malo moje, volim te'

Mlada je Zagrepčanka pismo iz srpnja 1986., koje je vojnik poslao svojoj dragoj, mladoj studentici, pronašla putem na posao. Voljela bi da se toj gospođi, ili gospodinu, pismo vrati, čeka ih...
Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'
RODITELJI TRAŽE ISTINU

Uzeo novac, a djeca iz Petrinje ostala bez maturalca: 'Rekao je da čeka kredit, više se ne javlja'

Učenici petrinjske škole trebali su ići na tri dana u Dalmaciju s agencijom Saša Klek. Ništa od toga, ništa ni od povrata novca... Iz Udruge hrvatskih putničkih agencija kažu: Rekli su nam da će vratiti novac do 16. listopada
Detalji sumnjive nabave u OB Varaždin: Namještaj koštao više od čak pet uređaja zajedno!
EPPO U VARAŽDINU

Detalji sumnjive nabave u OB Varaždin: Namještaj koštao više od čak pet uređaja zajedno!

Denis Kršek tvrdi da županu Stričaku nije dao mito i da u natječajima nema ništa sumnjivo. No specifikacije natječaja za, primjerice, lampe su dovoljno detaljne da odgovaraju samo onima koje on prodaje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025