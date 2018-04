Nakon Lucića ništa nije isto: HDZ potresaju seks skandali

Konzervativni političari ljuto se kaju - zasad barem dvojica, ali bit će toga još - što je tema Istanbulske konvencije uopće došla na dnevni red u Hrvatskoj jer je granice skandala pomaknula duboko prema spavaćim sobama, na terene gdje skandale dosad nitko nije tražio.

Dosad je, naime, važilo prešutno pravilo prema kojemu te teme ne spadaju u one za koje javnost ima pravo znati, odnosno u teme čija objava je od javnog interesa. No nakon početka rata za Istanbulsku konvenciju i protiv nje, pitanje seksualnog životnog stila postalo je legitimno - ne može netko propovijedati konzervativizam, a sam živjeti razulareno i pritom očekivati da se svi prave slijepi kod zdravih očiju jer je to pitanje njegove političke vjerodostojnosti.

Tko vara ženu i djecu, varat će i državu, varat će i građane, jer se pokazuje da ne može kontrolirati svoje nagone i svoj sebični interes. Franjo Lucić vrlo će teško politički preživjeti ovu aferu jer će - gdje god bi na kakvom predizbornom skupu zucnuo o svetosti obitelji, tradiciji i moralu - svi izvadili famozne snimke. One bi se, doduše, mogle pokazati i kao krivotvorine, kao što je već bilo u slučaju SDP-ovca Igora Dragovana, pa moramo čekati pravorijek nadležnih tijela, no zasad šteta je nanesena i izgleda nepopravljivo.

Čini se da mnogi političari strepe od toga da u medijima osvanu i njihove fotke. Oni će ubuduće morati pokazati višu razinu sigurnosne kulture razvrata jer će se samo budale i nepopravljivi optimisti slikati u onakvim scenama i očekivati da one ostanu pohranjene na nečijem “cloudu”.

Express otkriva što o seks-aferama govore Tuđmanove arhive, što nagađaju kuloari, tko smješta antiistanbulcima, kako su seks-afere rješavali boljševici. A u vrhu vlasti vlada ledena jeza. Svima je na ustima isto pitanje - tko je sljedeći?

Novi Express, koji od petka možete naći na kioscima, donosi detalje tajnih gej-stenograma iz vrha države! Najvažniji ljudi hrvatskog vrha proveli su internu povjerljivu istragu o političarima. Otkrivamo deklasificirane tajne transkripte sa zapanjujućim nalazima