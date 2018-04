Lucić nije jedini: Tko je sve od političara bio u seks-skandalu

Na stišava se bura oko eksplicitnih fotografija HDZ-ovog saborskog zastupnika Franje Lucića i mlađe žene koje je prošli petak objavio portal Net.hr. Fotografije su navodno snimljene u luksuznom grčkom hotelu Grande Bretagne s pet zvjezdica, u kojem cijena jedne noći ide i do nevjerojatnih 19 tisuća kuna. U hotelu je Lucić navodno spavao najmanje dvije noći.

Uz to, fotografije su snimljene u studenome 2017. godine kada je, kako tvrdi Net.hr, Lucić bio u Ateni s hrvatskom nogometnom reprezentacijom i službenicima HNS-a, tijekom kvalifikacijskih utakmica protiv Grčke. U delegaciju ga je pozvao njegov brat Drago Lucić, jedan od lokalnih šerifa HNS-a i predsjednik županijskog saveza Požeško-slavonske županije.

Franjo Lucić opovrgava cijeli skandal. Tvrdi da to nije on na fotografijama, te da se netko igra s njegovim životom i sudbinom.

- To je očito netko sve smontirao i složio jedno s drugim. Moram to prepustiti drugima koji će istražiti tko je to napravio - rekao nam je u petak Lucić potresenim glasom. Rekao je i kako ne zna tko stoji iza objave ovih fotografija.

- Očito imam puno neprijatelja - poručio je Lucić koji više nije bio raspoložen za razgovor pa ga je prekinuo - poručio je u petak za 24sata.

U subotu nije bio ništa više raspoložen za razgovor, navodeći kako je već sve rekao.

Ni iz HNS-a ni HDZ-a do sada se nije moglo čuti ništa, osim informacije iz HDZ-a da oni neće davati nikakve izjave za vrijeme Uskrsa.

Ipak, fotografije izgledaju kao autentične.

Htio smjestiti Dragovanu

Kako bilo, hrvatska politika posljednjih godina pamti još neke seksualne skandale. Neke razlike, doduše, ipak postoje, piše Express.

Sredinom 2013. usred jednog takvog našao se tadašnji SDP-ov saborski zastupnik i tajnik stranke Igor Dragovan. Njemu su jednog dana stale stizati prijetnje SMS-ovim, a kad je Dragovan prijetnje prijavio policiji, ispalo je da je bila riječ o tome da je izvjesni član tadašnjeg NO HRT-a s lažne e-mail adrese, tako smišljene da podsjeća na Dragovana, slao kompromitirajuće fotografije izvjesne zaposlenice HRT-a njenom suprugu. S te e-mail adrese slao je iste fotografije na još nekoliko desetaka drugih adresa i na kraju – završio je na sudu.

I Ževrnja bez veze stradao

Prije šest godina na tapetu se našao i Zlatko Ževrnja, već tada istaknuti HDZ-ovac i kao gradonačelnik Dugopolja i kao osoba koja je trebala imati mjesto u Karamarkovoj vladi u sjeni. U vrijeme kad je u Splitu pukla seks-afera vezana uz manekenke i misice iz izvjesne modne agencije, pukla je i vijest da je pronađen popis klijenata, redom poslovnih ljudi i političara, koji su navodno bili klijenti djevojkama koje su se prostituirale.

No, ispalo je da je Ževrnja bez veze stradao. Na kraju je Ivica Jurišić proglašen krivim za podvođenje i osuđen na 728 sati dobrotvornog rada. Dvojica biznismena koji su se spominjali kao korisnici usluga prostitutki, a bilo je tu i maloljetnica, nagodili su se. Ževrnja je tijekom suđenja već bio župan, a iako se njegovo ime spominjali u izvornoj optužnici, to je na kraju otpalo.