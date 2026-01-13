Obavijesti

S MINUSA NA JUŽINU

Nakon minusa stiže promjena vremena: Evo što nas sve čeka

Piše Antonela Šaponja,
Nakon minusa stiže promjena vremena: Evo što nas sve čeka
Zagreb: Na dva mjesta u Frankopanskoj opasan led | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Prema DHMZ-u, očekuje se promjenljivo vrijeme, dok će na Jadranu i u predjelima uz obalu prevladavati pretežno oblačno

Prema prognozi Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), nakon debelih minusa i snijega koji je proteklih dana okovao Hrvatsku, stiže promjena vremena, a danas, u utorak 13. siječnja, očekuje se promjenljivo vrijeme, dok će na Jadranu i u predjelima uz obalu prevladavati pretežno oblačno.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U jutarnjim satima mjestimice će padati kiša u Dalmaciji te na istoku zemlje, gdje se može smrzavati u dodiru s hladnom podlogom. Tijekom dana malo kiše moguće je ponajprije na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru i Lici.

Vjetar će puhati slab do umjeren jugozapadni i zapadni, u gorju povremeno i jak, dok će na Jadranu puhati jugo i istočni vjetar.

Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 4 i 9 stupnjeva, a na Jadranu od 8 do 13 °C.

Sutra, u srijedu 14. siječnja, u većini krajeva bit će djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. Pretežno oblačno zadržat će se u Gorskom kotaru i Lici te ponegdje na sjevernom Jadranu, gdje je mjestimice moguća slaba kiša.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, a na Jadranu će puhati jugo.

Jutarnje temperature kretat će se od -1 do 4 stupnja, na Jadranu između 4 i 9 °C, dok će najviša dnevna temperatura uglavnom biti od 7 do 12 stupnjeva, a na Jadranu ponegdje i malo viša.

Štrigova je jutros bila najhladnije mjesto u Hrvatskoj 00:57
Štrigova je jutros bila najhladnije mjesto u Hrvatskoj | Video: 24sata/Vjeran Žganec Rogulja/Pixsell

U razdoblju od 14. do 16. siječnja očekuje se promjenljivo vrijeme, ponegdje i pretežno oblačno. U unutrašnjosti je mjestimice moguća magla, ponajprije u petak, a lokalno i u četvrtak.

Povremeno će padati malo kiše u Gorskoj Hrvatskoj, osobito u Gorskom kotaru, te na sjevernom Jadranu. U četvrtak se oborina može javiti i u središnjim i istočnim krajevima te u dijelu Dalmacije.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, u gorju i jak, a na Jadranu slabo do umjereno jugo, uz sjeverozapadnjak na sjevernom dijelu u petak.

Temperatura zraka bit će u osjetnom porastu.

