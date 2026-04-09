STOTINE ŽRTAVA

Nakon napada Izraela: Libanon zabranio oružje u Bejrutu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Raghed Waked

Vlada traži hitno jačanje kontrole nad glavnim gradom, dok napadi i dalje odnose stotine žrtava

Libanonska vlada u četvrtak je odlučila zabraniti oružje nedržavnih skupina u Bejrutu, dan nakon smrtonosnih izraelskih zračnih napada na glavni grad, kojim su, kako tvrdi Izrael, ciljani pripadnici proiranskog Hezbolaha. "Brinući za sigurnost građana" vlada "od vojske i sigurnosnih snaga traži da odmah prošire državnu kontrolu nad područjem Bejruta i da se ondje ograniči nošenje oružja samo na legitimne snage", najavio je premijer Navaf Salam. Hezbolah je jedina skupina koja je zadržala svoje oružje u Libanonu nakon građanskog rata. Dva ministra povezana s ovom strankom usprotivila su se vladinoj odluci, rekao je glasnogovornik kabineta Paul Morcos. No svaku odluku koja se odnosi na Hezbolahov arsenal teško je provesti s obzirom na njegov utjecaj u zemlji.

IZ MINUTE U MINUTU Izrael napada Bejrut, Iran je odbio zahtjev SAD-a, Trump o NATO-u: 'Ništa ne razumiju!'
Libanonska je vlada zabranila vojne aktivnosti Hezbolaha 2. ožujka, nakon što je proiranska skupina, napadom na Izrael uvukla zemlju u regionalni sukob s Iranom. Izraelska je vojska potom pokrenula masovne napade na zemlju. Unatoč iračko-američkom primirju vrhunac su dosegnuli u srijedu. 

Vlada je odlučila "podnijeti i hitnu pritužbu Vijeću sigurnosti UN-a u vezi s eskalacijom izraelske agresije protiv Libanona u srijedu, posebno u glavnome gradu Bejrutu, što je rezultiralo velikim brojem civilnih žrtava".

NAPADI SE NASTAVLJAJU Europska komisija oštro osudila izraelske napade na Libanon koji obilježava dan žalosti
Prema posljednjim službenim, premda ne i konačnim podacima, u napadima u srijedu poginulo je 203 ljudi, a tisuću ih je ranjeno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali
RAZBILI NARKO KARTEL

USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali

Ukupno su planirali prokrijumčariti više od 2,5 tone marihuane, vrijedne gotovo 4,8 milijuna eura, od čega je prodano najmanje 1,7 tona
Izrael napada Bejrut, Iran je odbio zahtjev SAD-a, Trump o NATO-u: 'Ništa ne razumiju!'
IZ MINUTE U MINUTU

Izrael napada Bejrut, Iran je odbio zahtjev SAD-a, Trump o NATO-u: 'Ništa ne razumiju!'

Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac
PAVLEK JE U KAZAHSTANU?!

Ovo je 'Pavlekov popis' s kojim je uhvaćen Eror? Na njemu su skijaši, članovi HOO-a, HRT-ovac

Na popisu su i glavni tajnik HOO-a Siniša Krajač, direktor ureda olimpijskog programa HO-a Damir Šegota i njegov sin, kao i Gordan Previšić, šef Skijališta Sljeme. Previšić negira primanje novca iz HSS-a.

