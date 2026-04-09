Nakon napada Izraela: Libanon zabranio oružje u Bejrutu

Libanonska vlada u četvrtak je odlučila zabraniti oružje nedržavnih skupina u Bejrutu, dan nakon smrtonosnih izraelskih zračnih napada na glavni grad, kojim su, kako tvrdi Izrael, ciljani pripadnici proiranskog Hezbolaha. "Brinući za sigurnost građana" vlada "od vojske i sigurnosnih snaga traži da odmah prošire državnu kontrolu nad područjem Bejruta i da se ondje ograniči nošenje oružja samo na legitimne snage", najavio je premijer Navaf Salam. Hezbolah je jedina skupina koja je zadržala svoje oružje u Libanonu nakon građanskog rata. Dva ministra povezana s ovom strankom usprotivila su se vladinoj odluci, rekao je glasnogovornik kabineta Paul Morcos. No svaku odluku koja se odnosi na Hezbolahov arsenal teško je provesti s obzirom na njegov utjecaj u zemlji.

Libanonska je vlada zabranila vojne aktivnosti Hezbolaha 2. ožujka, nakon što je proiranska skupina, napadom na Izrael uvukla zemlju u regionalni sukob s Iranom. Izraelska je vojska potom pokrenula masovne napade na zemlju. Unatoč iračko-američkom primirju vrhunac su dosegnuli u srijedu.

Vlada je odlučila "podnijeti i hitnu pritužbu Vijeću sigurnosti UN-a u vezi s eskalacijom izraelske agresije protiv Libanona u srijedu, posebno u glavnome gradu Bejrutu, što je rezultiralo velikim brojem civilnih žrtava".

Prema posljednjim službenim, premda ne i konačnim podacima, u napadima u srijedu poginulo je 203 ljudi, a tisuću ih je ranjeno.