Nakon objave 24sata, Uskok je ušao i Odbojkaški savez! Razlog je čudno plaćanje 112.500 eura

Uskok i policija provjeravaju transakcije između Hrvatskog odbojkaškog saveza i male tvrtke Manavi Consulting u kojoj je prokuristi kontroverzni poduzetnik Andrija Kević. Ova informacija je neslužbeno potvrđena za 24sata.

Prvi smo pisali i objavili kako je Odbojkaški savez zadnje dvije godine platio maloj tvrtki 30 posto za navodno posredovanje za sponzorstvo s Hrvatskom poštom. Od 300.000 eura koje su dobili od Hrvatske pošte, Hrvatski odbojkaški savez je Manaviju proslijedio 112.500 eura. Naime, ugovoreno je 30 posto provizije, a HOS na to plaća i PDV. Viktor Šimunić je objavio i račun od prošle godine kojim je to plaćeno. Postoji sumnja da bi se moglo raditi o fiktivnom poslu jer je Hrvatska pošta za 24sata odgovorila da nikakvih posrednika nije bilo u sklapanju ugovora o sponzorstvu s HOS-om!

Manavi Consulting je lani ispostavio račun u kojem je kao opis navedeno: "Usluge po ugovoru 19. 1. 2024. - HP.d.d.". Iako je bio svibanj, na računu je naveden broj jedan, dakle to je jedini račun koji su dotad izdali. I izgleda posljednji. Prema Fininu servisu, oni su prije nego što im je sjeo novac od Odbojkaškog saveza bili u blokadi 120 dana. Mjesec dana nakon što im je sjela uplata opet su završili u blokadi u kojoj su i danas - oko 290 dana zaredom. Pokrenut je postupak stečaja.

Znači, u dvije godine je Odbojkaški savez dobio 300.000 eura sponzorstva od Pošte, a od toga je potrošio 112.500 eura na isplatu posredničke naknade tvrtki Manavi i PDV. Iz HOS-a su nam odgovorili da bi 30 posto trebali dobiti i ove godine, kad Pošta opet isplati 150.000 eura. Ali kako je Manavi Consulting u blokadi, prenijeli su prava na drugu tvrtku istog vlasnika.

Manavi Consulting je u vlasništvu Gorana Ružića, koji već ima niz ugašenih tvrtki iza sebe. On je i direktor, ali prokurist tvrtke je kontroverzni poduzetnik Andrija Kević. Prije toga su imali tvrtku Manavi, koja je završila u stečaju. Andrija Kević je samozatajni poduzetnik koji je i odslužio godinu dana zatvora po pravomoćnoj presudi zbog financijskih malverzacija u Mesoprometu. Slučaj je datirao još iz devedesetih, a trebalo je 17 godina procesa da bi 2015. završio u Remetincu. Kević je bio vlasnik hotela Punta u Vodicama, ali je to prodao, a poznat je i kao čovjek koji je ušao u vlasništvo sad ugašenih tiskovina Business.hr i Aktual. Zagrebačko općinsko državno odvjetništvo je lani protiv Kevića podiglo optužnicu jer fizički napao jednog muškarca.

Direktorica HOS-a, Valentina Bifflin, dala je Šimuniću i račune koji su plaćeni, a Šimunić nam kaže da je rekla da je normalno da plaća posredovanje jer je Manavi barem uspio dogovoriti sponzorstvo s Poštom. I pisano je poručila Šimuniću da je s Manavijem ugovoreno da dobiju 30 posto kao "naknadu za posredovanje" od isplate sponzorstva Hrvatske pošte po godišnjim ugovorima. Iako je Šimuniću odgovorila da je riječ o posredničkoj naknadi, Bifflin je u svom odgovoru za 24sata objašnjavala da nemaju ugovor o posredovanju, nego ugovor o "poslovnoj suradnji" od početka 2024. Razlog za taj ugovor je "obavljanje poslova u okviru marketinških djelatnosti Saveza za koje HOS nema kapaciteta".

- Ugovor nije sklopljen isključivo za potrebe 'posredovanja za sponzorstvo Hrvatske pošte', već je sklopljen s ciljem ostvarivanja suradnje u području marketinških djelatnosti za koje HOS nema unutarnjih kapaciteta. Između ostalih aktivnosti, zadaća tvrtke Manavi Consulting je i održavanje sastanaka i pregovaranje s potencijalnim sponzorima te sudjelovanje u izradi Ugovora sa sponzorima, koje sa sponzorima ugovara direktno HOS, a tvrtka Manavi Consulting za sve usluge iz Ugovora između HOS-a ima pravo na određenu naknadu, dok god traje Ugovor sa sponzorom koji dolazi iz okvira Ugovora o suradnji. U konkretnom slučaju Hrvatske pošte. Svi poslovi iz svih ugovora izvršavani su uredno, za što postoji jasna dokumentacija, kako od strane Manavi Consulting prema HOS-u, tako i od strane HOS-a prema Hrvatskoj pošti - odgovorila nam je Bifflin.

Međutim, iako je Manavi dobio 30 posto od novca HP-a jer je, prema odgovoru Bifflin, njihova zadaća "održavanje sastanaka i pregovaranje sa sponzorima", Hrvatska pošta nam je u svom odgovoru decidirano isključila mogućnost bilo kakvog posredovanja od strane trećih tvrtki, pa i Manavi Consultinga, za koji smo ih specifično pitali. Neslužbeno smo saznali da za njih nisu ni čuli niti su s njima surađivali. Kako je zimus došlo do promjene u upravi i ostalom menadžmentu Hrvatske pošte, pitali smo i bivšeg visokopozicioniranog menadžera. Rekao je da za njih nije čuo.

- Prema ustaljenoj poslovnoj praksi, sponzorske odnose ugovaramo izravno sa sportskim savezima, odnosno vlasnicima sponzorskih prava, te u tom procesu ne koristimo posrednike. Ugovor o sponzorstvu s Hrvatskim odbojkaškim savezom sklopljen je izravno sa savezom te on definira međusobna prava i obveze. Vrijednost sponzorstva s Hrvatskim odbojkaškim savezom na godišnjoj razini iznosi 150.000 eura, pri čemu realizacija ovisi o urednom ispunjenju svih ugovornih obveza od strane primatelja sponzorstva - odgovorili su nam iz Hrvatske pošte uz napomenu da imaju ugovore s brojnim sportskim savezima u svrhu promocije svoje usluge Paket24.

Po ovom odgovoru Pošte, to znači da nikakvog posredovanja nije bilo, što bi onda upućivalo na lažnu fakturu i izvlačenje novca. Porezni Uskok i Uskok lako mogu provjeriti gdje je završio novac iz Manavija, odnosno što su platili i kako su isplate išle dalje. Zvali smo višekratno kontakt brojeve Manavija, ali jedan je isključen, a na drugi se nitko nije javljao.

Pitali smo Bifflin i kako su to izabrali Manavi Consulting? Jesu li proveli javnu nabavu ili po preporuci? Odgovorila nam je samo da nisu proveli nabavu jer se ne može znati vrijednost sponzorskog ugovora i moguće je da se ne realizira - pa nema vrijednosti. Međutim, HOS je mogao provesti nabavu na kojoj bi se marketinške agencije natjecale sa što nižim postotkom posredničke naknade. Ovako je nejasno zašto je izabrana mala tvrtka bez iskustva za proviziju od 30 posto kako bi se dobilo sponzorstvo državne Pošte.

Nadalje, Bifflin nam je odgovorila da su takvi ugovori uobičajeni i u drugim savezima koji su "opterećeni svakodnevnim poslovima u organizaciji sportskih djelatnosti". Rekla je da imaju još dva ista ugovora, a iz njezina odgovora jasno proizlazi da je riječ upravo o posredništvu za proviziju.

- HOS ima još dva slična ugovora ovakve vrste, s dvije različite tvrtke, temeljem kojih do sada nisu ostvareni ugovori sa sponzorima, te sukladno tome nije bilo niti isplata od strane HOS-a, iako obje tvrtke aktivno rade i nadamo se da će se potencijalna sponzorstva realizirati - odgovorila je Bifflin.

Unatoč pitanju koje su to tvrtke, to nije otkrila.