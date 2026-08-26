Nakon osam godina Zakon o pravosudnoj policiji u završnoj fazi, sindikat nije zadovoljan?

Potrebno je jasno propisati prava, obveze i odgovornosti službenika pravosudne policije. Pripadnici pravosudne policije kao jedan od stupova domovinske sigurnosti zaslužuju jednaka prava i ravnopravan status s pripadnicima drugih sastavnica sustava, prije svega policije i vojske. Dignitet i ugled pravosudne policije moraju biti na prvom mjestu, poručio je na Dan pravosudne policije krajem lipnja ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, prenio je HRT.

Riječ je o zakonu čije donošenje Sindikat pravosudne policije Hrvatske (SPPH) traži od 2018. godine, a kojima bi se jasno propisala, kako je naglasio i ministar, ne samo prava nego i obveze i odgovornosti pravosudnih policajaca i policajki.

Kako ekskluzivno doznajemo, Nacrt prijedloga zakona već je pripremljen. Još nije u javnom savjetovanju jer se trenutno usuglašavaju određene odredbe. No, kako doznajemo iz pravosudnih krugova, u sindikatu nisu zadovoljni predloženim rješenjem te imaju brojne primjedbe. Navodno ne odbacuju mogućnost izlaska iz radne skupine, čak i ustavne tužbe ako ništa od njihovih primjedbi ne bude prihvaćeno.

U kojoj je fazi izrada zakona pitali smo i Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.

- Članovi Radne skupine za izradu Nacrta prijedloga zakona o pravosudnoj policiji trenutno usuglašavaju odredbe radne verzije prijedloga zakona. Također, svi članovi Radne skupine pozvani su, da do kraja kolovoza ove godine, dostave svoje komentare i prijedloge, nakon čega će se nastaviti s daljnjim radom kako bi se prijedlog zakona pripremio za daljnju zakonodavnu proceduru i upućivanje u javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću - odgovorili su na naš upit iz ministarstva.

Dodaju da su predstavnici sindikata članovi Radne skupine te su uključeni u izradu Nacrta prijedloga zakona o pravosudnoj policiji, kao i stručnjaci iz zatvorskog sustava.

- Uz to, u Radnu skupinu imenovano je i više aktivnih službenika pravosudne policije koji svojim izravnim iskustvom s terena pridonose izradi kvalitetnog zakonskog rješenja - kazali su.

Govoreći na Dan pravosudne policije o stanju u zatvorskom sustavu, ministar Habijan je upozorio da su hrvatski zatvori i kaznionice prenapučeni te da se u njima trenutno nalazi oko tisuću zatvorenika više od predviđenih kapaciteta. Podsjetio je kako u Hrvatskoj nije izgrađen novi zatvor od 1987. godine.

- O sigurnosti zatvorskog sustava brine 1.680 pravosudnih policajaca, a nedostaje ih još oko 500. Ljudi su najvrjedniji dio sustava jer bez njih infrastruktura, materijalna sredstva i oprema ne bi vrijedili ništa - naglasio je ministar i najavio daljnja ulaganja u proširenje zatvorskih kapaciteta.

Rekao je i kako je u protekle tri godine u zatvorski sustav uloženo je 20,5 milijuna eura te otkrio da raste interes za zanimanje pravosudnog policajca. Na posljednji natječaj za 70 vježbenika, kazao je, prijavilo se više od 300 kandidata.

Podsjetimo da je nedavno unutar sustava formirana posebno obučena i opremljena Interventna jedinica pravosudne policije, a imaju i svoje službene pse za detekciju opojnih sredstava te pravosudne policajce koji su licencirani vodiči službenih pasa.