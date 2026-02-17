Nakon potresa: Sinj zasad bez šteta, službe u pripravnosti

Provjerom hitnih službi utvrđeno je da do sada nije bilo prijavljenih šteta na području Grada Sinja, no građani se u slučaju potrebe mogu obratiti Stožeru civilne zaštite, priopćili su iz Grada nakon potresa koji je u utorak u 17:31 sati zatresao Livno, a osjetio se i na širem području Dalmacije.

Prema informacijama iz sustava Seizmološke službe te dojavama građana, potres se snažno osjetio u Sinju, na području cijele Cetinske krajine, kao i u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Gradska uprava Grada Sinja i Stožer civilne zaštite odmah su po potresu stupili u kontakt s hitnim službama i započeli s provjerom stanja na terenu.

Sve gradske i žurne službe i dalje prate situaciju te ostaju u stanju pripravnosti. Ako je građanima potrebna bila kakva pomoć koju je prouzročio potres mogu se javiti Stožeru civilne zaštite na broj 099/527-58-38, poručuju iz Grada Sinja.