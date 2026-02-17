Obavijesti

News

PRATE SITUACIJU

Nakon potresa: Sinj zasad bez šteta, službe u pripravnosti

Nakon potresa: Sinj zasad bez šteta, službe u pripravnosti
Potres u 17:31 osjetio se od Cetinske krajine do Dubrovnika, građani mogu kontaktirati Stožer civilne zaštite

Provjerom hitnih službi utvrđeno je da do sada nije bilo prijavljenih šteta na području Grada Sinja, no građani se u slučaju potrebe mogu obratiti Stožeru civilne zaštite, priopćili su iz Grada nakon potresa koji je u utorak u 17:31 sati zatresao Livno, a osjetio se i na širem području Dalmacije.

PODRHTAVANJE U BIH Potres magnitude 4,4 osjetio se u Splitu: 'Bilo je užasno, prvo se čula tutnjava pa je krenulo'
Potres magnitude 4,4 osjetio se u Splitu: 'Bilo je užasno, prvo se čula tutnjava pa je krenulo'

Prema informacijama iz sustava Seizmološke službe te dojavama građana, potres se snažno osjetio u Sinju, na području cijele Cetinske krajine, kao i u Splitsko-dalmatinskoj, Šibensko-kninskoj, Zadarskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Gradska uprava Grada Sinja i Stožer civilne zaštite odmah su po potresu stupili u kontakt s hitnim službama i započeli s provjerom stanja na terenu.

4,4 PO RICHTERU Reakcije na potres: 'Toliko je trajalo da sam uspio 'virovanje' izmolit', 'Cijela kuća se tresla...'
Reakcije na potres: 'Toliko je trajalo da sam uspio 'virovanje' izmolit', 'Cijela kuća se tresla...'

Sve gradske i žurne službe i dalje prate situaciju te ostaju u stanju pripravnosti. Ako je građanima potrebna bila kakva pomoć koju je prouzročio potres mogu se javiti Stožeru civilne zaštite na broj 099/527-58-38, poručuju iz Grada Sinja. 

