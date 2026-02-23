Obavijesti

NAKON PRESUDE

Trump uvodi carine od 15% na robu iz EU: 'Ovo je tek početak'

Trump uvodi carine od 15% na robu iz EU: 'Ovo je tek početak'
Nakon presude Vrhovnog suda, Bijela kuća najavila je novu globalnu carinsku stopu na uvoz u SAD. Trump poručuje da postoje i 'snažniji i neugodniji' mehanizmi pritiska.

Uvest će se carine od 15 posto na uvoz iz Europske unije u Sjedinjene Države, rekao je u ponedjeljak visoki dužnosnik Bijele kuće.

Osnova za novu stopu je globalna carinska uredba koju je potpisao američki predsjednik Donald Trump nakon presude Vrhovnog suda, rekao je dužnosnik.

"Međutim, ovo je samo privremeno jer će administracija tražiti od drugih pravnih tijela da provedu prikladnije ili prethodno dogovorene carinske stope", rekao je dužnosnik. "Do tada očekujemo da će se sve zemlje nastaviti pridržavati svojih obveza iz trgovinskih sporazuma o smanjenju trgovinskih barijera i drugih koncesija, koje se nisu promijenile", dodao je. 

Američki Vrhovni sud zadao je težak udarac Trumpovoj trgovinskoj politici u petak, presudivši da je osnova za većinu carina nametnutih gotovo svim trgovinskim partnerima bila nezakonita.

Nakon presude Vrhovnog suda, Trump je u petak prvo najavio globalnu carinu od 10 posto na uvoz u SAD, prije nego što ju je u subotu povisio na 15 posto.

Američki predsjednik u ponedjeljak je ponovno kritizirao Vrhovni sud. "Sud je također odobrio sve ostale carine, kojih ima mnogo, i sve se one mogu koristiti na mnogo snažniji i neugodniji način, uz pravnu sigurnost, nego carine kako su se prvotno koristile", napisao je Trump u objavi na društvenim mrežama.

U objavi u ponedjeljak Trump je također ukazao na potencijalnu upotrebu dozvola za pritisak na zemlje, napisavši da "neshvatljivo, prema presudi, (ja) im ne mogu naplatiti naknadu za licencu - ALI SVE LICENCE NAPLAĆUJU NAKNADE, zašto Sjedinjene Države ne mogu učiniti isto? Uzimate licencu da biste dobili naknadu! Mišljenje suda to ne objašnjava, ali ja znam odgovor!"

