Obavijesti

News

Komentari 0
'IZVJESTITELJI U SJENI'

Trgovinski sporazum s SAD-om na klimavim nogama, EU poslije presude odgodila glasanje

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Trgovinski sporazum s SAD-om na klimavim nogama, EU poslije presude odgodila glasanje
Foto: Stephanie Lecocq

Odbor za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta stopirao je ratifikaciju sporazuma zbog odluke američkog Vrhovnog suda kojom je osporena pravna osnova za carine administracije Donalda Trumpa.

Admiral

Odbor za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta odlučio je u ponedjeljak odgoditi glasanje o ratifikaciji trgovinskog sporazuma sa Sjedinjenim Državama zbog novih okolnosti slijedom odluke američkog Vrhovnog suda.

Odbor je trebao glasati sutra, ali su se u ponedjeljak sastali predstavnici zastupničkih klubova, tzv. “izvjestitelji u sjeni” koji su zaduženi za pitanje ratifikacije sporazuma između SAD i EU-a iz srpnja prošle godine i odlučili odgoditi glasanje do daljnjega.

“Izvjestitelji u sjeni, koji predstavljaju većinu članova, složili su se da bi se u trenutačnim okolnostima rad na dva dosjea trgovinskog sporazuma trebao odgoditi dok se ponovno ne uspostave jasnoća, stabilnost i pravna sigurnost u trgovinskim odnosima između EU i SAD-a”, izjavio je predsjednik Odbora, njemački socijaldemokrat Bernd Lange.

Lange je istaknuo da presuda Vrhovnog suda Sjedinjenih Američkih Država od 20. veljače 2026. jasna i nedvosmislena, da se njezine implikacije ne mogu ignorirati i nastaviti kao da se ništa nije dogodilo.

OŠTEĆEN NAFTOVOD EU bez dogovora o novim sankcijama Rusiji: Mađarska i Slovačka blokirale 20. paket
EU bez dogovora o novim sankcijama Rusiji: Mađarska i Slovačka blokirale 20. paket

Vrhovni sud je presudio da američki predsjednik Donald Trump nije imao pravo koristiti Zakon o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima (IEEAPA), koji daje ovlasti predsjedniku da regulira međunarodnu trgovinu nakon proglašenja nacionalne izvanredne situacije kao odgovor na bilo kakvu neuobičajenu i izvanrednu prijetnju Sjedinjenim Državama.

Lange navodi da su carine na temelju IEEAPA-a, koji je američka strana koristila za pregovore, bile ključni instrument za sporazum s EU-om i da sada ta pravna podloga ne postoji.

NAKON PRESUDE Trump uvodi carine od 15% na robu iz EU: 'Ovo je tek početak'
Trump uvodi carine od 15% na robu iz EU: 'Ovo je tek početak'

“Situacija je sada neizvjesnija nego ikad. To je u suprotnosti sa stabilnošću i predvidljivošću koju smo nastojali postići trgovinskim sporazumom. Slijedom toga, zakazano glasovanje u odboru sutra se neće  održati kako je planirano, a izvjestitelji u sjeni ponovno će procijeniti situaciju sljedeći tjedan”, rekao je Lange.

"Kratka i isključivo tehnička odgoda mogla bi biti prihvatljiva kako bi se osigurala potpuna pravna jasnoća. Međutim, to ne smije postati izgovor za ponovno otvaranje sadržaja sporazuma ili za produljenje neizvjesnosti za naša poduzeća i građane", izjavila je Željana Zovko, izvjestiteljica u sjedni Europske pučke stranke. 

SKANDINAVCI LUDI ZA STRUJOM Ovako je izgledao udio EV-a u prodaji po Europi na kraju 2025.
Ovako je izgledao udio EV-a u prodaji po Europi na kraju 2025.

"Naša je odgovornost sada ispuniti svoje obveze, osigurati pravnu stabilnost i dovesti ovaj sporazum do brzog i odgovornog zaključenja. Svako daljnje odgađanje potkopalo bi naš kredibilitet i poslalo pogrešan signal našim transatlantskim partnerima", dodala je Zovko.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'
ISPOVIJESTI IZ MAJČINSKOG DOMA U NAZOROVOJ

'Još idem u osnovnu školu i imam sina. Tek mi je 14 godina'

U domu u Nazorovoj je Majčinski dom za privremeni smještaj trudnicama i majkama, u najvećoj mjeri ovdje su maloljetnice sa svojim bebama. Ostati mogu dok se školuju, a kasnije živjeti i u stambenim zajednicama
Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'
BiH KORIJENI

Dabro je bio na popisu birača u Odžaku, poznanici: 'Obitelj s majčine strane je čestita srpska'

Dabro je nedavno bio u Odžaku, a navodno ima i osobnu BiH
MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!
POGLEDAJTE ŠTO SU UČINILI

MAJKO MILA Ovo je renovirana ulica u pulskoj gradskoj jezgri!

Naime, još šezdesetih godina postavili su asfalt preko kamenih ploča u Prvomajskoj ulici, a površina je s vremenom krenula propadati. Pa su sad preko toga prelili asfalt koji se uopće ne uklapa s ambijentom jezgre

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026