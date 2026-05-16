Nakon Volkswagena i Mercedes razmišlja o proizvodnji oružja

Svijet je postao još više nepredvidiv i zato Europa mora proširiti svoj obrambeni profil. Mi smo spremni ako možemo u tom procesu odigrati pozitivnu ulogu, rekao je predsjednik uprave Mercedes Benza Ola Kaerllenius u razgovoru za dnevnik Wall Street Journal.

Kaerllenius smatra da je automobilska industrija poznata kada je u pitanju proizvodnja „preciznih strojeva visoke kvalitete“ te time pogodna i za proizvodnju oružja. On je istodobno rekao kako bi proizvodnja automobila ostala središnji sektor Mercedesa, a proizvodnja oružja popratna djelatnost.

To bi mogla biti "rastuća proizvodna niša koja bi doprinijela ukupnom poslovnom rezultatu“, rekao je Kaellenius, dodajući da Mercedes već sada aktivno sudjeluje u jačanju sigurnosti i spremnosti NATO-a.

- Mnoge varijante naše G-klase djeluju diljem svijeta kao vojna vozila - naglasio je Kaellenius.

Prije Mercedesa je i Volkswagen najavio ulazak u vojnu industriju. Prema navodima njemačkih medija, pogon za karoserije u Osnabrücku bi mogao preuzeti izraelski koncern Rafael koji bi u sjevernoj Njemačkoj proizvodio dijelove za svoj proturaketni sustav Željezna kupola.

Predsjednik uprave Volkswagena Oliver Blume je također najavio pojačani angažman u sektoru vojnih transportera.

Njemačka automobilska industrija se već nekoliko godina zaredom suočava s padom potražnje i najavom otpuštanja nekoliko tisuća radnika i zatvaranjem pogona.