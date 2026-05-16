Obavijesti

News

Komentari 0
KAO POPRATNA DJELATNOST

Nakon Volkswagena i Mercedes razmišlja o proizvodnji oružja

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Nakon Volkswagena i Mercedes razmišlja o proizvodnji oružja
Foto: Sven Hoppe/DPA

Nakon Volkswagena i Mercedes razmatra prelazak na proizvodnju naoružanja, prenose njemački mediji u subotu. u Mercedesu kažu kako je oružje 'rastuća proizvodna niša'

Svijet je postao još više nepredvidiv i zato Europa mora proširiti svoj obrambeni profil. Mi smo spremni ako možemo u tom procesu odigrati pozitivnu ulogu, rekao je predsjednik uprave Mercedes Benza Ola Kaerllenius u razgovoru za dnevnik Wall Street Journal.

Kaerllenius smatra da je automobilska industrija poznata kada je u pitanju proizvodnja „preciznih strojeva visoke kvalitete“ te time pogodna i za proizvodnju oružja. On je istodobno rekao kako bi proizvodnja automobila ostala središnji sektor Mercedesa, a proizvodnja oružja popratna djelatnost.

To bi mogla biti "rastuća proizvodna niša koja bi doprinijela ukupnom poslovnom rezultatu“, rekao je Kaellenius, dodajući da Mercedes već sada aktivno sudjeluje u jačanju sigurnosti i spremnosti NATO-a.

CRNE PROGNOZE Njemački automobilski sektor gubi čak 225.000 radnih mjesta
Njemački automobilski sektor gubi čak 225.000 radnih mjesta

- Mnoge varijante naše G-klase djeluju diljem svijeta kao vojna vozila - naglasio je Kaellenius.

Prije Mercedesa je i Volkswagen najavio ulazak u vojnu industriju. Prema navodima njemačkih medija, pogon za karoserije u Osnabrücku bi mogao preuzeti izraelski koncern Rafael koji bi u sjevernoj Njemačkoj proizvodio dijelove za svoj proturaketni sustav Željezna kupola.

O IRANU, UKRAJINI... Pomirbeni tonovi. Merz nakon razgovora s Trumpom: SAD i Njemačka su snažni partneri...
Pomirbeni tonovi. Merz nakon razgovora s Trumpom: SAD i Njemačka su snažni partneri...

Predsjednik uprave Volkswagena Oliver Blume je također najavio pojačani angažman u sektoru vojnih transportera.

TRAGEDIJA Užas u Njemačkoj: Dvoje ljudi je poginulo u padu zrakoplova
Užas u Njemačkoj: Dvoje ljudi je poginulo u padu zrakoplova

Njemačka automobilska industrija se već nekoliko godina zaredom suočava s padom potražnje i najavom otpuštanja nekoliko tisuća radnika i zatvaranjem pogona.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja
UZNEMIRUJUĆE NASILJE

Kruži snimka brutalnog napada na stranca u Rijeci! Evo detalja

Riječ je o događaju od prije tri i pol mjeseca na Gatu Karoline Riječke. Kako doznajemo, žrtva je sirijski državljanin, a počinitelje još traže. Policija dosad nije znala da postoji snimka
Mirta Matić je prva žena na čelu Vrhovnog suda: Evo zašto su podijeljena mišljenja oko nje...
POTVRĐENA U SABORU

Mirta Matić je prva žena na čelu Vrhovnog suda: Evo zašto su podijeljena mišljenja oko nje...

Za izbor Mirte Matić glasalo je 120 zastupnika, samo je dvoje bilo protiv, zastupnici Nino Raspudić i Marija Selak Raspudić
Oglasili se iz Croatia Airlinesa o izlijetanju aviona: 'Svi putnici su dobro, pruža im se podrška'
U TIJEKU EVAKUACIJA

Oglasili se iz Croatia Airlinesa o izlijetanju aviona: 'Svi putnici su dobro, pruža im se podrška'

U ovom trenutku nije poznato je li na zrakoplovu nastala materijalna šteta...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026