Obavijesti

News

Komentari 1
O IRANU, UKRAJINI...

Pomirbeni tonovi. Merz nakon razgovora s Trumpom: SAD i Njemačka su snažni partneri...

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pomirbeni tonovi. Merz nakon razgovora s Trumpom: SAD i Njemačka su snažni partneri...
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Dvojica državnika razgovarala su i o predstojećem NATO samitu u Ankari i pritom „uskladili pozicije“. Tema razgovora bio je i rat u Ukrajini ali Merz nije prenio detalje.

Nakon pogoršanja odnosa proteklih tjedana, njemački kancelar Friedrich Merz u petak je telefonski razgovarao s Donaldom Trumpom i na platformi X razgovor s američkim predsjednikom opisao je kao „dobar“ te poručio da su "Sjedinjene Države i Njemačka snažni partneri unutar snažnog NATO-a" .

"Mi smo složni oko toga da Iran mora sjesti za pregovarački stol. Iran isto tako mora otvoriti Hormuški tjesnac i ne smije posjedovati nuklearno oružje“, prenio je Friedrich Merz sadržaj razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na platformi X.

ODUŠEVIO GA XI Trump iz aviona: 'Bio sam tamo gdje Xi živi. Bilo je odlično'
Trump iz aviona: 'Bio sam tamo gdje Xi živi. Bilo je odlično'

Dvojica državnika razgovarala su i o predstojećem NATO samitu u Ankari i pritom „uskladili pozicije“.

Tema razgovora bio je i rat u Ukrajini ali Merz nije prenio detalje.

Tijekom razgovora Trump se nalazio na povratku iz Kine gdje se sastao s kineskim predsjednikom.

Odnosi Njemačke i SAD-a su zahladili posljednjih tjedana nakon što je Merz na konferenciji rekao kako je Iran „ponizio SAD“ i kako Washington nema nikakvu strategiju kada je rat u Iranu u pitanju.

ŽELE GA SMAKNUTI OD 2020 Iran će isplatiti 50 milijuna eura onome tko ubije Trumpa!
Iran će isplatiti 50 milijuna eura onome tko ubije Trumpa!

Trump je nakon toga rekao kako Merz „nema pojma o čemu priča“ te kako „nije čudo što Njemačkoj ide tako loše“.

Trump je nakon toga i najavio povlačenje dijela američkih postrojbi iz Njemačke te uvođenje carina od 25 posto na automobile iz Europske unije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...
ŠTO STE PILI, PILI STE

Evo prohibicije! Doznajemo koji gradovi prvi planiraju uvesti zabranu prodaje alkohola...

Vlada izmjenama Zakona daje mogućnost gradovima da sami zabrane prodaju alkohola u dućanima i kioscima u određenom periodu dana... Evo svih detalja
FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'
SUSJEDI U ŠOKU

FOTO Ovo je mjesto strave u Zagrebu: 'Čuli smo vrištanje! Napadač je poslije nešto vikao'

Policija je u petak ujutro 'okupirala' Livadićevu ulicu u Zagrebu. Stanare jedne zgrade zatekli su šokantni prizori, stubište je bilo puno krvi, kako neslužbeno doznaju 24sata, sukobila su se dva strana državljana koja su nedavno uselila u podrumski stan. "Čuli smo glasno vrištanje", kazala nam je jedna šokirana susjeda.
Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati
NEŠTO PADA, NEŠTO RASTE...

Od utorka stižu nove cijene goriva! Evo koliko ćemo plaćati

Plavi dizel najviše 'pada'. Njegova nova cijena trebala bi iznositi 1,14 eura po litri, što je pojeftinjenje od osam centi.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026