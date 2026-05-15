Pomirbeni tonovi. Merz nakon razgovora s Trumpom: SAD i Njemačka su snažni partneri...

Nakon pogoršanja odnosa proteklih tjedana, njemački kancelar Friedrich Merz u petak je telefonski razgovarao s Donaldom Trumpom i na platformi X razgovor s američkim predsjednikom opisao je kao „dobar“ te poručio da su "Sjedinjene Države i Njemačka snažni partneri unutar snažnog NATO-a" .

"Mi smo složni oko toga da Iran mora sjesti za pregovarački stol. Iran isto tako mora otvoriti Hormuški tjesnac i ne smije posjedovati nuklearno oružje“, prenio je Friedrich Merz sadržaj razgovora s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na platformi X.

Dvojica državnika razgovarala su i o predstojećem NATO samitu u Ankari i pritom „uskladili pozicije“.

Tema razgovora bio je i rat u Ukrajini ali Merz nije prenio detalje.

Tijekom razgovora Trump se nalazio na povratku iz Kine gdje se sastao s kineskim predsjednikom.

Odnosi Njemačke i SAD-a su zahladili posljednjih tjedana nakon što je Merz na konferenciji rekao kako je Iran „ponizio SAD“ i kako Washington nema nikakvu strategiju kada je rat u Iranu u pitanju.

Trump je nakon toga rekao kako Merz „nema pojma o čemu priča“ te kako „nije čudo što Njemačkoj ide tako loše“.

Trump je nakon toga i najavio povlačenje dijela američkih postrojbi iz Njemačke te uvođenje carina od 25 posto na automobile iz Europske unije.