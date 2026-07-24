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UHITILI MUŠKARCA (57)

DRAMA U FRKLJEVCIMA Zapalio namještaj benzinom pa ometao vatrogasce. Napao je i policajca

Piše Antonela Šaponja,
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DRAMA U FRKLJEVCIMA Zapalio namještaj benzinom pa ometao vatrogasce. Napao je i policajca
Foto: PU zagrebačka
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Nakon što je otvorenim plamenom zapalio namještaj, na teren su stigli vatrogasci, no osumnjičeni ih je pokušavao ometati u gašenju

Muškarac (57) u Frkljevcima je benzinom polio namještaj u dnevnom boravku obiteljske kuće i zapalio ga, a potom je pokušao spriječiti vatrogasce da ugase požar, izvijestila je policija.

Sve se dogodilo u srijedu oko 17 sati. Nakon što je otvorenim plamenom zapalio namještaj, na teren su stigli vatrogasci, no osumnjičeni ih je pokušavao ometati u gašenju.

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Po dolasku policije odbio je postupiti po naredbama, pružao je aktivan otpor te je uhićen uz uporabu sredstava prisile. Tijekom postupanja fizički je napao i policajca, kojem je pružena liječnička pomoć. Ozljede mu nisu utvrđene.

Vatrogasci su ugasili požar, a očevidom je utvrđeno da je izgorio namještaj u dnevnom boravku.

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Policija 57-godišnjaka sumnjiči za prisilu prema službenoj osobi, prisilu prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa te dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predan je pritvorskom nadzorniku.

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