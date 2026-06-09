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PAZITE SE MAGLE

Naoružajte se strpljenjem. Pojačan je promet na cestama

Piše HINA,
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Naoružajte se strpljenjem. Pojačan je promet na cestama
Foto: HAK

Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje

Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, a zastoji su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na Istarskom ipsilonu (A8) između čvora i tunela Učka te na nekoliko dionica Ličke (DC1) i Jadranske (DC8) magistrale, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

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Magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti. Iz HAK-a vozače upozoravaju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

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