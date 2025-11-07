Obavijesti

PRIVEDENI SE BRANILI

Napad na srpske folkloraše u Splitu: Svi izgrednici dobili su istražni zatvor od mjesec dana

Piše HINA,
Split: Policija ispred prostora kotara Blatine gdje se trebao održati događaj SNV-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osmero članova KUD-a iz Novog Sada, uglavnom mlađih osoba, te drugi sudionici mirno su napustili gradski kotar. Cijeli slučaj je prijavljen policiji

​Svih devet muškaraca koje je splitska policija privela i kazneno prijavila zbog incidenta kada su u ponedjeljak prekinuli održavanje Dana srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine, dobili su jednomjesečni istražni zatvor, doznaje se u petak na Županijskom sudu u Splitu.
Svi su prijavljeni zbog kaznenog djela nasilničkog ponašanja, te povrede slobode izražavanja nacionalne pripadnosti​. U istražni zatvor su završili zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela. Kako se neslužbeno doznaje privedeni su uglavnom davali svoju obranu.

Policija je nakon izgreda koji se zbio u ponedjeljak predvečer, u srijedu prvo privela ​tri osobe (​54, 59 i ​30)​, a potom i u četvrtak još njih šest (​28, ​59, ​39, ​43, ​48 i ​23)​ koji su nakon kriminalističkog istraživanja predani pritvorskom nadzorniku. 

Svi oni se dovode u sumnju da su u ponedjeljak predvečer ušli u prostorije Gradskog kotara Blatine-Škrape gdje je, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, trebalo početi obilježavanje Dana srpske kulture, te zatražili od prisutnih da napuste prostoriju​.

Osmero članova KUD-a iz Novog Sada, uglavnom mlađih osoba, te drugi sudionici mirno su napustili gradski kotar. Cijeli slučaj je prijavljen policiji. Svjedoci su rekli kako je riječ o većoj grupi muškaraca koji su bili odjeveni u crno, a neki od njih su bili zamaskirani.

Policija je rekla da nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem. 

Splitski incident osudili su brojni političari i stranke, i oporbe i vladajućih. Incident je iste večeri osudio splitski gradonačelnik Tomislav Šuta. Premijer Andrej Plenković je na konferenciji za medije izjavio da je to grubo kršenje prava manjina i nasrtanje na srpsku manjinu, a predsjednik Zoran Milanović je rekao da je to "jadno, mizerno, da to treba kazniti i da je to kazneno djelo".

