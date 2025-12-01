Obavijesti

News

Komentari 0
AMERIČKA MINISTRICA:

'Napadač na Nacionalnu gardu radikaliziran je u SAD-u'

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
'Napadač na Nacionalnu gardu radikaliziran je u SAD-u'
3
Foto: Annabelle Gordon/REUTERS

Trump je novinarima u nedjelju rekao da bi njegova administracija mogla do daljnjega obustaviti dodjelu azila

Američke vlasti vjeruju da je afganistanski imigrant optužen za napad na pripadnike Nacionalne garde u Washingtonu radikaliziran tek nakon što je došao u zemlju, kazala je u nedjelju ministrica za domovinsku sigurnost Kristi Noem. Noem je za televizije NBC i ABC rekla da vlasti misle da je navodni napadač Rahmanullah Lakanwal već živio u Washingtonu kada je radikaliziran. Istražitelji nastoje prikupiti dodatne informacije od članova njegove obitelji i drugih, dodala je Noem. Vlasti su 29-godišnjeg Lakanwala identificirale kao osumnjičenika u pucnjavi koja se u srijedu dogodila nedaleko od Bijele kuće i u kojoj je poginula jedna pripadnica Nacionalne garde te je kritično ranjen gardist. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa je nakon pucnjave ukazala na nedostatak provjere Afganistanaca i drugih stranih državljana u mandatu bivšeg predsjednika Joe Bidena iako je Lakanwal dobio azil dok je na vlasti bio Trump.

Trump je novinarima u nedjelju rekao da bi njegova administracija mogla do daljnjega obustaviti dodjelu azila.

"Nema vremenskog roka, no moglo bi dugo potrajati", rekao je Trump novinarima u predsjedničkom zrakoplovu Air Force One. "Imamo dovoljno problema. Ne želimo te ljude", dodao je.

REAKCIJA Washington: Trump zamrznuo sve odluke o azilu nakon pucanja na Nacionalnu gardu
Washington: Trump zamrznuo sve odluke o azilu nakon pucanja na Nacionalnu gardu

Lakanwal je u SAD ušao 2021. u sklopu masovne evakuacija Afganistanaca koji su pomagali američkim snagama tijekom 20 godina rata u Afganistanu, nakon kojeg su vlast preuzeli talibani. Trumpova administracija mu je dodijelila azil u travnju, prema vladinom dokumentu u koji je uvid imao Reuters.

Komentari ministrice Noem upućuju na to da je Lakanwal, koji je bio dio jedinice koju je u Afganistanu podržavala CIA, možda prihvatio ekstremizam nakon što je došao u SAD.

"Vjerujemo da je bio radikaliziran otkako je ovdje u ovoj zemlji", rekla je Noem za NBC News.

"Vjerujemo da je do toga došlo preko veza u njegovoj zajednici i saveznoj državi te ćemo nastaviti razgovarati s onima koji su bili u kontaktu s njim, članovima njegove obitelji".

Noem je rekla da su američki dužnosnici od ljudi koji su poznavali Lakanwala uspjeli dobiti "malo suradnje" te upozorili da će SAD procesuirati sve povezane s pucnjavom.

U KRITIČNOM STANJU FBI: Ipak nije preminulo dvoje pripadnika nacionalne garde
FBI: Ipak nije preminulo dvoje pripadnika nacionalne garde

"Svi koji imate informacije o ovome trebate znati da ćemo doći po vas i da ćemo vas privesti pravdi", kazala je Noem

Nakon napada u srijedu, Trumpova administracija je poduzela korake kako bi djelomično ograničila zakonitu imigraciju, uključujući zamrzavanje procesuiranja svih zahtjeva za azil.

Noem je u nedjelju rekla da će imigracijski dužnosnici razmotriti deportaciju osoba koji čekaju azil ako to bude potrebno.

"Provjeravamo svaku osobu koja je predala zahtjev za azilom", kazala je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
Žena (79) ubijena u Istri? Tijelo pronašli u kući kraj Medulina
TRAGAJU ZA MUŠKARCEM

Žena (79) ubijena u Istri? Tijelo pronašli u kući kraj Medulina

Budući da su na tijelu pronađeni tragovi koji ukazuju na nasilnu smrt, policijski službenici obavili su očevid na mjestu događaja. Kako doznajemo, traga se za jednom osobom koja se dovodi u vezu s djelom
Antifašistički marš u Hrvatskoj, u Rijeci ljude gađali bakljama. 'U Zagrebu je bilo 10.000 ljudi'
MASKIRANI NAPADAČI

Antifašistički marš u Hrvatskoj, u Rijeci ljude gađali bakljama. 'U Zagrebu je bilo 10.000 ljudi'

U četiri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru danas u 12 sati počeli su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025