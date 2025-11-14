Obavijesti

IDE U ISTRAŽNI ZATVOR

Napadač na novinare N1 je bivši sportaš, ovisan je o alkoholu. Već ima optužnicu za nasilje

Piše Laura Šiprak,
Napadač na novinarku (31) i snimatelja (51) N1 televizije je 18-godišnji mladić koji je nekad imao perspektivnu sportsku karijeru, međutim postao je ovisan o alkoholu i drogama. Već ima optužnicu u Splitu za nasilje

Mladić (18) iz Splita koji je u srijedu napao novinarku i snimatelja N1 televizije u Zagrebu ide na mjesec dana u Remetinec, za početak. Riječ je o maturantu Komercijalno - trgovačke škole u Splitu koji je prije napada sjedio s prijateljima i napio se. 

Kako doznajemo, već ima optužnicu na sudu u Splitu zbog nasilničkog ponašanja prema drugom maloljetniku. Mladić je bio perspektivni sportaš koji je igrao nogomet za jedan zagrebački nogometni klub, a bavio se i borilačkim sportovima. No tijekom toga je počeo piti, navodno zbog prevelikih očekivanja obitelji, postao je ovisan o alkoholu i drogama te je krenuo ispoljavati agresiju na drugima.

Podsjetimo, zagrebačka policija priopćila je u srijedu da je privela  muškarca koji je u srijedu oko 13.55 sati na Trgu bana Josipa Jelačića verbalno i tjelesno napao novinara i snimatelja televizije N1 prilikom obavljanja njihovog posla. Snimatelju je nabio kameru u lice pa je zadobio vidljive ozljede oka. 

Mladić je bio agresivan i u policijskoj postaji, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija od 1,62 g/kg alkohola u organizmu. Zbog navedenog podnijeli su i prekršajnu prijavu. Za vrijeđanje i omalovažavanje policijskih službenika prijeti mu novčana kazna od 700 do 4000 eura ili 30 dana zatvora.

Ministar Božinović izjavio je da su ga već pet puta prijavljivali. 

- Imamo činjenicu da je osoba koja je to napravila dosad bila pet puta privođena. Pet puta uhićivana, pet puta prijavljivana i nakon svega toga se našao u Zagrebu pod utjecajem alkohola i udario snimatelja. U tom slučaju, kao i u puno drugih, policija, u ovom slučaju splitska, je nekoliko puta osobu prijavljivala. I on dalje šeta bez da je pretrpio bilo kakvu ozbiljniju sankciju. Pogotovo kad govorimo o ponavljanju djela - rekao je ministar te istaknuo brzu reakciju policije.

- Policija je tu, čini mi se, vrlo brzo došla do te osobe, odradila svoj posao, privela ga i sad je opet cijela stvar na našem pravosudnom sustavu. Nadam se da će dobiti primjerenu kaznu. Znam da se nasilno ponašao i u zgradi policije, što će biti posebno sankcionirano - kazao je Božinović.

