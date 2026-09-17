Napadnuta sinagoga u Njemačkoj! Počinitelj zapalio materijal na ulazu pa pobjegao

Na sinagogu i zgradu židovske zajednice u njemačkom Wuppertalu u četvrtak je izvršen napad zapaljivim sredstvom, ali je požar brzo ugašen, a u napadu nije bilo ozlijeđenih. Počinitelj je u četvrtak poslijepodne na jedan od sporednih ulaza u zgradu židovske zajednice u Wuppertalu, u kojoj se nalazi i sinagoga, ispraznio nekoliko vrećica sa zapaljivim materijalom kojeg je potom zapalio.

Brzom reakcijom osoblja požar je uskoro ugašen, a tom prilikom nije bilo ozlijeđenih.

Osumnjičeni je pobjegao s lica mjesta, ali je ubrzo uhićen i u međuvremenu je pokrenuta istraga, javlja dnevnik Jüdische Allgemeine.

Predsjednik Središnjeg vijeća Židova u Njemačkoj Josef Schuster oštro je osudio ovaj napad.

„Opet je usred važnih židovskih praznika došlo do napada. Ono što me najviše uznemiruje je staloženost i mirnoća kojom je počinitelj usred bijela dana počinio ovaj napad. Osjećaju za nepravdu ili kajanje ni traga“, rekao je Schuster.

On je podsjetio na to da su i napadi na sinagogu tijekom Hanuke 2025. u Sidneyu, Jom Kipura u Manchesteru iste godine te na sinagogu u Halleu 2019. počinjeni na velike židovske praznike kada se u centrima okuplja veći broj pripadnika židovske zajednice.

„Ponašanje počinitelja svjedoči o tome da je mržnja prema Židovima postala svakodnevica i nešto 'normalno', na što naše društvo do sada nije pronašlo odgovora“, rekao je Schuster.

Sinagoga u Wuppertalu je 2014. također bila ciljem napada. Tada su tri Palestinca optužena za bacanje Molotovljevih koktela ali je sud izrekao tek uvjetnu kaznu zato što sudsko vijeće nije pronašlo antisemitski motiv.

„Židovi neće zbog ovih ciljanih napada odustati od obilježavanje svojih praznika“, rekao je Schuster i napomenuo kako antisemitski napadi na velike židovske praznike „postaju pravilo“ s ciljem zastrašivanja i udaljavanja Židova iz javnog života u Njemačkoj.

Samo u saveznoj pokrajini Sjevernoj Rajni – Vestfaliji, gdje se nalazi Wuppertal, 2025. su zabilježena 1102 antisemitska napada, što je porast od 17 posto u usporedbi s prethodnom godinom.

Nasilje protiv pripadnika židovske zajednice u Njemačkoj je naglo poraslo nakon terorističkog napada i pokolja 7. listopada 2023. koje je izvršio Hamas, nakon čega je uslijedio rat u Gazi.

Prošlog petka je obilježen veliki židovski praznik Roš Hašana, a praznično razdoblje završava praznikom Jom Kipurom, koji počinje u nedjelju.