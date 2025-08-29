Obavijesti

Napala ZET-ovca, protjeruju je iz Hrvatske, sad se oglasila: 'Pripremam tužbu, katastrofa!'

Napala ZET-ovca, protjeruju je iz Hrvatske, sad se oglasila: 'Pripremam tužbu, katastrofa!'
"Idemo dalje u proces, pripremam tužbu jer sam dobila zabranu zbog nepropisnog parkiranja. Katastrofa. Niti jedno drugo djelo ja nemam", poručuje 30-godišnjakinja...

Incident koji je započeo kao bahati prometni prekršaj na zagrebačkom Kvaternikovom trgu prerastao je u pravosudnu sagu s teškim posljedicama za glavnu aktericu. D. R. (30), poduzetnica i državljanka Bosne i Hercegovine, bit će protjerana iz Hrvatske s trogodišnjom zabranom ulaska na područje cijele Europske unije, pisao je Jutarnji list. Ali priča nije gotova, ona sad najavljuje tužbu...

Iz zagrebačke policije naveli su da 30-godišnjakinja učestalo ponavlja činjenje prekršaja te zbog toga predstavlja opasnost za javni poredak. Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala.

Ona se kratkom porukom oglasila na društvenim mrežama.

- Sve uredno nastavlja s radom. Više info sutra - napisala je vlasnica beauty salona "Dajana Body Space" u Zagrebu.

Za Net.hr rekla je kako priprema tužbu jer je, kako tvrdi, zabranu ulaska i boravka na području Europskog gospodarskog prostora dobila zbog nepropisnog parkiranja. 

- Idemo dalje u proces, pripremam tužbu jer sam dobila zabranu zbog nepropisnog parkiranja. Katastrofa. Niti jedno drugo djelo ja nemam - poručila je 30-godišnjakinja.

O najavljenoj tužbi objavila je i story na Instagramu...

- Cijeli tim će raditi na tužbama i svemu što slijedi. Bit će papreno. Ovo je tek početak svega - napisala je na Instagramu.

Podsjećamo, sve je započelo u subotu, 23. kolovoza 2025., kada je D. R. svojim bijelim Range Roverom zagrebačkih registarskih oznaka blokirala tramvajski promet na Kvaternikovom trgu. Prešavši preko pune linije, nepropisno je parkirala vozilo na nogostupu, preblizu tračnica, čime je onemogućila prolaz tramvaju na liniji 11. Prema iskazima svjedoka, na njezino nepropisno parkiranje prvo ju je upozorio jedan prolaznik, kojeg je verbalno napala i odgurnula.

Kada je 58-godišnji vozač tramvaja izašao iz vozila kako bi joj objasnio da mora pomaknuti automobil, situacija je eskalirala u fizički obračun. Snimka koja se munjevito proširila društvenim mrežama prikazuje vozača na tlu, dok D. R. nasrće na njega i zamahuje rukama. Svjedoci tvrde da ga je toliko snažno gurnula da je pao, a potom ga je navodno i udarila nogom.

Zagrebačka policija brzo je reagirala te je 27. kolovoza uhitila D. R. i provela kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da je počinila više prekršaja: nepoštivanje prometnog znaka (puna linija), nepropisno parkiranje te narušavanje javnog reda i mira verbalnim i fizičkim napadom. Izvedena je pred Općinski prekršajni sud u Zagrebu, gdje je po hitnom postupku proglašena krivom. Izrečena joj je pravomoćna novčana kazna u iznosu od 790 eura.

