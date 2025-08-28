Poduzetnicu koja je napala ZET-ovca protjerat će iz Hrvatske: 'Opasnost je za javni poredak'

Incident koji je započeo kao bahati prometni prekršaj na zagrebačkom Kvaternikovom trgu prerastao je u pravosudnu sagu s teškim posljedicama za glavnu aktericu. D. R. (30), poduzetnica i državljanka Bosne i Hercegovine, bit će protjerana iz Hrvatske s trogodišnjom zabranom ulaska na područje cijele Europske unije, javlja Jutarnji. Iz zagrebačke policije navode da 30-godišnjakinja učestalo ponavlja činjenje prekršaja te zbog toga predstavlja opasnost za javni poredak. Odluka je uslijedila nakon što je viralna snimka otkrila njezin fizički sukob s vozačem ZET-ovog tramvaja. Ranije je vozila pijana, bez vozačke dozvole i s brzinom većom od ograničene. Pozive na sud je ignorirala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sve je započelo u subotu, 23. kolovoza 2025., kada je D. R. svojim bijelim Range Roverom zagrebačkih registarskih oznaka blokirala tramvajski promet na Kvaternikovom trgu. Prešavši preko pune linije, nepropisno je parkirala vozilo na nogostupu, preblizu tračnica, čime je onemogućila prolaz tramvaju na liniji 11. Prema iskazima svjedoka, na njezino nepropisno parkiranje prvo ju je upozorio jedan prolaznik, kojeg je verbalno napala i odgurnula.

Kada je 58-godišnji vozač tramvaja izašao iz vozila kako bi joj objasnio da mora pomaknuti automobil, situacija je eskalirala u fizički obračun. Snimka koja se munjevito proširila društvenim mrežama prikazuje vozača na tlu, dok D. R. nasrće na njega i zamahuje rukama. Svjedoci tvrde da ga je toliko snažno gurnula da je pao, a potom ga je navodno i udarila nogom.

Foto: Čitatelj 24sata

Zagrebačka policija brzo je reagirala te je 27. kolovoza uhitila D. R. i provela kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je da je počinila više prekršaja: nepoštivanje prometnog znaka (puna linija), nepropisno parkiranje te narušavanje javnog reda i mira verbalnim i fizičkim napadom. Izvedena je pred Općinski prekršajni sud u Zagrebu, gdje je po hitnom postupku proglašena krivom. Izrečena joj je pravomoćna novčana kazna u iznosu od 790 eura.

Incident je oštro osudio i Zagrebački električni tramvaj (ZET), poručivši kako ne toleriraju bilo kakav oblik neprimjerenog ponašanja te su pokrenuli internu proceduru. "Apeliramo na sve sudionike u prometu da poštuju prometne propise i ne ometaju javni gradski prijevoz, jer svako nepropisno zaustavljanje ili parkiranje može izazvati zastoje i ugroziti sigurnost svih sudionika u prometu", stoji u njihovom priopćenju.

Foto: Instagram

Dok je u Zagrebu gradila imidž uspješne poduzetnice kao vlasnica beauty salona "Dajana Body Space" na Maksimirskoj cesti, svega nekoliko stotina metara od mjesta incidenta, njezino ime dobro je poznato i u Bosni i Hercegovini, ali po sasvim drugačijim aktivnostima. Prošle godine uhićena je u Prijedoru u sklopu policijske akcije "Roma", usmjerene protiv organizirane skupine koja se bavila proizvodnjom i preprodajom narkotika.

U akciji je uhićeno 14 osoba, a zaplijenjeni su kokain, marihuana te je otkriven laboratorij za uzgoj marihuane. Prema medijskim napisima iz BiH, R. je bila označena kao jedna od vođa skupine specijalizirane za šverc kokaina. Iako je ona kasnije tvrdila da se radi o drugoj osobi istog imena i prezimena, ova informacija bacila je novo svjetlo na njezin profil. Nakon izlaska iz pritvora, nastavila je voditi poslovne aktivnosti u Prijedoru, uključujući automat klub i noćni bar "Sparta". Salon za njegu tijela koji je tamo vodila pod istim imenom kao i onaj u Zagrebu, prema tvrdnjama izvora, više ne posluje.