Napao novinare N1 na Trgu, evo kakva mu kazna prijeti! Prije 5 godina donijeli su novi zakon

Muškarac, koji je vrijeđao, a zatim i fizički napao novinara i snimatelja N1 dok su na Trgu bana Josipa Jelačića obavljali svoj novinarski posao, još se nalazi na kriminalističkom istraživanju u policijskim prostorijama. Iako istraživanje još nije završeno, očekuje se da će zagrebačka policija protiv počinitelja podnijeti kaznenu prijavu zbog prisile prema osobama koje obavljaju poslove od javnog interesa za što je zakonom zapriječena kazna do tri godine zatvora.

I dok se čeka završetak službenog policijskog postupanja, Hrvatsko novinarsko društvo (HND) još jučer se oglasilo priopćenjem.

- Hrvatsko novinarsko društvo zaprepašteno je napadom na ekipu televizije N1 u središtu Zagreba, gdje je jedan huligan najprije verbalno vrijeđao novinara, a potom fizički napao snimatelja te ga ozlijedio. O svemu je obaviještena i policija. HND u potpunosti stoji uz kolege s televizije N1 te za napadača očekuje zatvorsku kaznu - priopćili su iz HND-a.

Podsjećaju kako već danima predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković, kao i drugi predstavnici vlasti, grubo napadaju novinare i medije optužujući ih da šire tenzije u društvu.

- Na taj način prozivaju naše kolegice i kolege odgovornima za evidentan porast netrpeljivosti u društvu i pokušaje raznih skupina da ušutkaju svakoga tko misli drugačije jednostavno im utjerujući strah u kosti. Za premijera, koji već godinama želi biti urednik svih medija, za stanje u društvu krivi su svi osim njega i njegove Vlade, kojoj je na čelu već devet godina. Zaboravlja pritom vlastitu odgovornost, od prozivanja medija za vođenje "hibridnog rata" na početku mandata, preko targetiranja nekih medija kao "osovine zla" do učestalih prozivanja u posljednjih nekoliko dana - navodi HND, koji je pozvao premijera i sve predstavnike vlasti da prestanu s grubim nasrtajima na novinarsku zajednicu.

Ako se napadi na novinare, snimatelje i fotoreportere, nastavljaju, ne zaustave odmah, spremni su izaći na ulicu.

Napad na novinarsku ekipu na svojem je profilu na X-u osudila i Vlada RH.

- Osuđujemo napad na novinarsku ekipu N1 Hrvatska. Policija je promptno reagirala i privela osumnjičenog za nasilni čin. Medijski djelatnici i novinari trebaju biti slobodno u svom radu, a njihova sigurnost zajamčena - objavila je Vlada.

Zagrebačka policija priopćila je ranije da je privela muškarca koji je u srijedu oko 13.55 sati na Trgu bana Josipa Jelačića verbalno i tjelesno napao novinara i snimatelja televizije N1 prilikom obavljanja njihovog posla.

- Žurnom reakcijom, muškarac koji se dovodi u vezu s napadom pod nadzorom je policije. Kriminalističko istraživanje je u tijeku - kazali su.