NOVA OPERACIJA

Napeta situacija u Hormuškom tjesnacu: Donald Trump šalje vojsku, ali bez pratnje brodova

Piše HINA,
Akciju je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social opisao kao "humanitarnu gestu" čija je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana

U okviru nove inicijative u Hormuškom tjesnacu koju je u nedjelju najavio američki predsjednik Donald Trump brodovi američke mornarice neće nužno pružati pratnju trgovačkim brodovima, objavio je na X-u Axiosov novinar Barak Ravid, nakon što je američka vojska potvrdila sudjelovanje u operaciji. Brodovi američke mornarice bit će "u blizini" za slučaj da moraju spriječiti napad iranske vojske na trgovačke brodove koji se kreću zaljevom, objavio je Ravid.

Američki predsjednik najavio je u nedjelju da će SAD u ponedjeljak ujutro započeti akciju "izbavljanja" brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu, ne navodeći pojedinosti o operaciji niti hoće li u njoj sudjelovati američka mornarica.

Akciju je Trump u objavi na društvenoj mreži Truth Social opisao kao "humanitarnu gestu" čija je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

"Radi dobrobiti Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država rekli smo tim zemljama da ćemo njihove brodove sigurno izvesti iz tog ograničenog plovnog puta kako bi mogli slobodno i vješto nastaviti sa svojim poslom", napisao je Trump u objavi.

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca nalaze se u tjesnacu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba, navodi Reuters.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) naknadno je priopćilo da će u akciji sudjelovati 15 tisuća pripadnika američkog vojnog osoblja, uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica te vojnih brodova i dronova. Cilj je akcije "obnoviti slobodu plovidbe za trgovački pomorski promet" kroz tjesnac, stoji u priopćenju CENTCOM-a.

"Naša potpora ovoj obrambenoj misiji ključna je za regionalnu sigurnost i svjetsko gospodarstvo, uz pomorsku blokadu koju istovremeno održavamo", rekao je u priopćenju zapovjednik CENTCOM-a admiral Brad Cooper.

