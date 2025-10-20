Naručili ste paket, još vam nije stigao? Ovo bi mogao biti razlog

Dio partnerskih dostavljača kurirske službe DPD od prošlog je četvrtka u štrajku, zbog čega brojnim građanima diljem zemlje kasne pošiljke. Iz tvrtke DPD Croatia potvrdili su obustavu rada dijela vanjskih partnera, no tvrde da se dio operacija odvija prema planu, piše Novi list.

Iz DPD-a ističu kako je riječ o odluci vanjskih partnera, a ne njihovih zaposlenika.

- Točno je da se nekoliko naših partnerskih tvrtki odlučilo privremeno obustaviti dio svojih operacija u Zagrebu. Radi se o odluci vanjskih partnera, ne o našim zaposlenicima. Njihova odluka podrazumijeva da trenutačno ne izvršavaju dio svojih ugovornih obveza - stoji u odgovoru tvrtke.

- Naš je primarni cilj rješavanje situacije kroz dijalog i dogovor kako bismo osigurali korektnost prema partnerima, u skladu sa svim zakonskim i industrijskim standardima, a prioritet tvrtke je dugoročna stabilnost poslovanja. Vjerujemo da će rješenje biti postignuto u narednim danima na zadovoljstvo svih uključenih strana - dodaju iz DPD-a.

Iako iz DPD-a nisu otkrili točan broj pošiljaka koje kasne, neslužbeno se doznaje da je riječ o čak 12 tisuća paketa. Rad je, prema neslužbenim informacijama, obustavilo 17 od 20 takozvanih podvozara.

Kao razlog navode loš odnos nove uprave prema vanjskim partnerima, ali i sporne novčane kazne. Naime, tvrde da im se naplaćuju kazne od 300 eura ako ne dostave sve male pakete na vrijeme, zbog čega im se posao ne isplati. Štrajkaši su najavili i moguće širenje obustave rada na područje Splita.

Odvjetnik partnerskih tvrtki, Mislav Kacir, potvrdio je da je upravi DPD-a krajem prošlog tjedna poslao dopis s prijedlogom izmjene uvjeta. Podvozari traže veće naknade za dostavu pošiljaka od postojećih. Međutim, za razliku od optimističnih najava iz uprave, Kacir ne zna kada bi se dogovor mogao postići.

DPD Croatia posluje u sklopu globalne Geopost grupe, a u Hrvatskoj je prisutna od 2003. godine. Prošle godine otvorili su veliki distributivni centar Adriatic Hub u poslovnoj zoni Bistra, investiciju vrijednu 23 milijuna eura. Centar se prostire na 37.500 četvornih metara, a kapacitet mu je obrada 12 tisuća paketa po satu za tržišta Hrvatske i Slovenije.