Naručio 3 deci vina na Cvjetnom pa ga šokirao račun: Što je ovo?

Kada je konobar došao i ostavio nam račun, ostali smo šokirani, tri deci vina platili smo više od 30 eura, rekao nam je zgroženi čitatelj. On je, naime, tri deci vina muškat platio 34,80 eura.

- U drugim kafićima smo tri deci vina platili ili 12 ili 16 eura, a ovo je bio vrhunac - govori nam čitatelj.

Dodao je i kako je pitao konobara zašto su cijene tako visoke.

- Rekao nam je da ne određuju oni cijene i da je Advent i da se svi žale, a cijene samo divljaju - govori nam čitatelj.

Drugi čitatelj dodaje kako je on dvije čaše 0.03 platio 10 eura, a dvije Coca Cole 9.40 eura, dakle njegov račun iznosio je 19,40 eura.

- Ostao sam šokiran, nigdje u Hrvatskoj nisam plaćao toliko visoke cijene, ovo je sramota - prokomentirao je čitatelj.

Inače, u velikoj analizi 24sata istražili smo cijene pića u centru Zagreba za Badnjak i doček Nove godine.

Nekadašnji Maraskino, sada pod novom maskom imena Ruž, kao i Orange slastičarnica i istoimeni wine-bar u Margaretskoj, koji navodno drži isti vlasnik, nudi provod i stol za 200 eura. To su, objašnjava nam mladi konobar Ivan (24), 3 do 4 boce vina, ili jedna boca žestice koja se u tim prilikama obično naručuje. I za Badnjak i za Staru godinu radit će svih 30 konobara sa šankerima, jer očekuju 'ludnicu'. Dobro je u svemu tome, kaže, da drugi dan imaju slobodno.

U Gostioni, lokalu nešto bliže Cvjetnom, poznatom okupljalištu mlade generacije koja voli potrošit, i u kojem boca Jamesona u redovnoj cijeni stoji 115 eura s četiri cole u paketu, imaju sve popunjene stolove, još unazad dva mjeseca, od 5. studenog, kad su pustili obavijest na mreže da je super provod zagarantiran. No netko je otkazao rezervaciju, pa se i sada, u posljednjem trenu može naći jedan slobodan.

Cijenu pića za ova dva svečana dana u godini nismo dobili, ali je stol, saznali smo, 500 eura na akontaciju. Toliko se i popije, kada se dobije vaučer. Uglavnom je to za neku veću grupu, ili ekipu od šest do osam ljudi.

U Boniti, na samom ćošku Cvjetnog trga, popričali smo s konobarom koji već nekoliko godina radi 'dočeke'. Gabrijel (24) nam kaže kako je rezervacija stola 200 eura, ali i da se popije dosta, čak i preko toga. Neki se zadrže dulje, neki popiju bocu i odu dalje...

U slastičarnici Millennium koja u Bogovićevoj ima terasu, kažu da kod njih ima rezervacija na ime, ali se može doći za stol i piti bez najave, naravno ako je slobodno. Kažu nam najviše da idu vino i viski, nitko ne pije koktele, ali da ljudi kad dođu, baš puno potroše.

U Vip Travel Cafeu čudno su nas pogledali kad smo pitali ima li još slobodnih stolova za doček, a onda su nam i odgovorili da su stolovi rezervirani još prije šest mjeseci.

U najpoznatijem od svih, Bulldogu cafeu, smještenom na najboljoj mogućoj lokaciji u cijeloj Bogovićevoj, na uglu s Petrićevom koja cijela zna biti krcata zbog gostiju koji se žele pridružiti slavlju, u pogonu će za Badnjak i Staru Godinu biti svih 25 konobara.

Za sve koji se nisu snašli ili si financijski ne mogu priuštiti pokazati koliko su im prepuni novčanici, uvijek mogu svratiti na Advent na kojem je kuhano vino između 3 i šest eura, pa i nekoliko rundi neće ih baciti u bankrot. Druga je opcija i kupnja alkohola u vlastitom aranžmanu u dućanu, i uz par papirnatih čaša koje ne odzvanjaju kao staklene i u blizini terasa i muzike koju će ponuditi ovi kafići, nazdraviti ugodnim blagdanima i godini što nam hrli u susret... Barem da se, na kratko, bude dio ove pomalo umjetno napumpane atmosfere...