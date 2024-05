Naš prevoditelj s talijanskog: Papa nije spomenuo ped***ine, ali je rekao jedan drugi izraz

Objava izjave pape Franje prema kojoj su sjemeništa "puna pederčina" izazvala je zgražanje u LGBT zajednici i dljem svijeta, ali Papa uopće to nije tako rekao, kazuje nam Tvrtko Klarić, naš glasoviti prevoditelj s talijanskog (preveo je Prima Levija, Erri De Lucu i druge poznate pisce). Naime, mediji su prenijeli izjave Pape sa zatvorenog sastanka s talijanskim biskupima, a u izjavama je bilo prevoditeljskih grešaka pa je ispalo da je papa Franjo rekao nešto što zapravo nije. To jest, rekao je nešto drugačijI izraz. Usprkos tome, bilo je poprilično zapanjujuće čuti Papu kako prostači.

- Papa je kazao da je previše 'pederastije' ili 'pederluka. Kazao je 'frociaggine', izgovara se fročađine. To je vrijednosno neutralan termin, nije pogrdan i ne odnosi se na jedninu. Da je kazao da je "previše pederčina" ispalo bi, pored ostalog, da im Papa zna i brojno stanje... - objašnjava Klarić.

- Pokušavam shvatiti kako je do pogreške došlo: neću u prvi plan staviti neznanje, nego mislim da je osoba koja je prevela Papinu izjavu, koja je čula audio snimku, učinila onako kako joj je bilo najlakše. Froccio je "peder", to je ulični izraz za homoseksualce. Papa govori o pojavi, o raširenom homoseksualizmu u sjemeništima, a ne o pojedincima na ovaj način, inače bi upotrebio izraz "sono tropi frocci".

Klarić kaže kako će i ovaj termin biti dočekan s nelagodom u LGBT zajednici, ali on je ipak po intonaciji nešto drugo. Papa je to kazao na zatvorenom sastanku s biskupima, u neformalnoj, nejavnoj atmosferi, i očito je da on iskazuje nelagodu prema toj pojavi. On im zapravo poručuje: dečki dragi, toga je previše - ističe naš ugledni prevoditelj.