ZAPALILO SE NA TRI MJESTA

Nastavlja se niz požara na Trnju: Nagomilano smeće gorjelo u petak, a gori i danas

Piše Marta Divjak,
Prema informacijama 24sata, gotovo identična situacija dogodila se i 2. ožujka ali i dan ranije, nešto prije 19 sati kad je gorjelo na dva mjesta

Zagrebački vatrogasci u petak oko 23 sata intervenirali su u Ulici Vrtni put, nedaleko od jezera Savica, zbog dojave o požaru smeća na otvorenom prostoru. Dolaskom na lokaciju, vidjeli su da vatra gori na tri odvojena mjesta, zbog čega su zatražili pomoć još jednog vozila.

Ustanovili su da se radi o četiri zasebne hrpe otpada. Prvo su ugasili dvije površine od 20 i 50 kvadratnih metara su ugašene, te se pristupilo suzbijanju plamena na preostalim žarištima od 20 i 100 kvadrata. 

Novi dan, novi požar

Nova dojava s iste lokacije zaprimljena je u subotu u 20.26 sati. Građani su prijavili požar nakupine smeća, no vatrogasci su po dolasku utvrdili da se stvarni izvor plamena nalazi stotinjak metara dalje, kod kućnog broja 4a, gdje je gorio glomazni otpad uz prometnicu.

Utvrdili su da požar zahvaća površinu od približno 100 metara četvornih. Vatra je lokalizirana u kratkom roku, nakon čega se pristupilo dogašivanju preostalih žarišta.

Česti požari nagomilanog otpada

Vatrogasci su izašli na istu intervenciju 2. ožujka oko oko 22 sata, a prema informacijama 24sata, gotovo identična situacija bila je ondje i u dan ranije, nešto prije 19 sati kad je gorjelo na dva mjesta. I tada su uznemireni prolaznici zvali policiju i vatrogasce da dođu ugasiti zapaljeno smeće.

Požari na istom mjestu ponavljali su se nekoliko desetaka puta proteklih godina te je također gorio nagomilani otpad. Jedan takav veći bio je u srpnju 2024., usred protupožarne sezone, kad ga je gasilo 13 vatrogasaca s četiri vozila.

