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NEMA LJETNE STANKE

Nastavlja se suđenje Banožiću: Svjedočit će bračni par, a stiže i privatni prometni vještak

Piše Danijela Mikola,
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Nastavlja se suđenje Banožiću: Svjedočit će bračni par, a stiže i privatni prometni vještak
Vinkovci: Nastavak suđenja bivšem ministru obrane Mariju Banožiću | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Odvjetnice su inzistirale na saslušanju bračnog para Skokić koji tvrde da su prvi došli na mjesto nesreće. Sud ih je pozvao da svjedoče.

Nema ljetne stanke za suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću za izazivanje prometne nesreće od prije tri godine, pa se već sutra, na Općinskom sudu u Vinkovcima, očekuje njegov nastavak. Na proteklu je raspravu došao s novim zagrebačkim odvjetnicama, Marijanom Tomić te Sandrom Marković koje su, odmah na početku, veoma dominantno preuzele proces u njegovoj samoj završnici. Naime, ne samo da su uspjele spriječiti da Banožić iskaže svoju obranu i tako dođe u poziciju za presudu, nego su uspjele u postupak uvesti i nove svjedoke i nove dokaze.

Inzistirale su da se obrani omogući uvid u DVD sa svim fotografijama i izvornim situacijskim planom s mjesta nesreće, što je sudsko vijeće ranije odbilo.

- U spisu koji se sastoji od više od 800 stranica tog DVD-a nema, a na temelju tih fotografija radi se vještačenje od strane sudskog vještaka Repušića. K tome, taj vještak na temelju fotografije brzinomjera određuje brzinu kretanja našeg branjenika. A mi tu fotografiju nemamo u spisu. Time se grubo krši pravo Marija Banožića na pravično suđenje - rekla je odvjetnica Tomić.

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Nove su odvjetnice također inzistirale da se na sudu ispitaju ranije predloženi svjedoci Biljana i Mario Skokić koji su prvi došli na mjesto prometne nesreće i nazvali 112. 

- Oni nisu izmišljeni svjedoci obrane, kako sud implicira u odbijenici obrazlažući to nelogičnošću što su se javili dvije godine nakon nesreće - kazale su.

Istaknule su i važnost svjedočenja sudske vještakinje za toksikologiju Marine Nestić koja bi trebala pojasniti da li je 2.06 promila alkohola u krvi poginulog Gorana Šarića mogla utjecati na njegovu vožnju. Naime, toksikologinja je ranije utvrdila da je vozač pri toj količini alkohola apsolutno nesposoban za vožnju.

Odvjetnice su zatražile i saslušanje privatnog prometnog vještaka obzirom da smatraju kako sudski vještak Repušić analizu nesreće nije proveo u skladu s pravilima prometne struke te je pogrešno utvrdio činjenice vezane uz nesreću.

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Protiv svega se usprotivila tužiteljica Branka Obrovac smatrajući da su do sada utvrđene sve relevantne činjenice i da novi dokazi nisu potrebni.

No, sudsko je vijeće  prihvatio prijedloge obrane da se pribave CD i DVD s fotografijama i situacijskim planom te saslušanje supružnika Skokić u svojstvu svjedoka. Također je prihvaćen prijedlog da se napravi novo kombinirano prometno-medicinsko-toksikološko vještačenje zbog čega su odbijeni prijedlozi za ispitivanje nalaza toksikologinje Nestić, kao i čitanje nalaza i mišljenja vještaka Spudića.

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