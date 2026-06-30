Nastavlja se suđenje Banožiću: Svjedočit će bračni par, a stiže i privatni prometni vještak

Nema ljetne stanke za suđenje bivšem ministru obrane Mariju Banožiću za izazivanje prometne nesreće od prije tri godine, pa se već sutra, na Općinskom sudu u Vinkovcima, očekuje njegov nastavak. Na proteklu je raspravu došao s novim zagrebačkim odvjetnicama, Marijanom Tomić te Sandrom Marković koje su, odmah na početku, veoma dominantno preuzele proces u njegovoj samoj završnici. Naime, ne samo da su uspjele spriječiti da Banožić iskaže svoju obranu i tako dođe u poziciju za presudu, nego su uspjele u postupak uvesti i nove svjedoke i nove dokaze.

Inzistirale su da se obrani omogući uvid u DVD sa svim fotografijama i izvornim situacijskim planom s mjesta nesreće, što je sudsko vijeće ranije odbilo.

- U spisu koji se sastoji od više od 800 stranica tog DVD-a nema, a na temelju tih fotografija radi se vještačenje od strane sudskog vještaka Repušića. K tome, taj vještak na temelju fotografije brzinomjera određuje brzinu kretanja našeg branjenika. A mi tu fotografiju nemamo u spisu. Time se grubo krši pravo Marija Banožića na pravično suđenje - rekla je odvjetnica Tomić.

Nove su odvjetnice također inzistirale da se na sudu ispitaju ranije predloženi svjedoci Biljana i Mario Skokić koji su prvi došli na mjesto prometne nesreće i nazvali 112.

- Oni nisu izmišljeni svjedoci obrane, kako sud implicira u odbijenici obrazlažući to nelogičnošću što su se javili dvije godine nakon nesreće - kazale su.

Istaknule su i važnost svjedočenja sudske vještakinje za toksikologiju Marine Nestić koja bi trebala pojasniti da li je 2.06 promila alkohola u krvi poginulog Gorana Šarića mogla utjecati na njegovu vožnju. Naime, toksikologinja je ranije utvrdila da je vozač pri toj količini alkohola apsolutno nesposoban za vožnju.

Odvjetnice su zatražile i saslušanje privatnog prometnog vještaka obzirom da smatraju kako sudski vještak Repušić analizu nesreće nije proveo u skladu s pravilima prometne struke te je pogrešno utvrdio činjenice vezane uz nesreću.

Protiv svega se usprotivila tužiteljica Branka Obrovac smatrajući da su do sada utvrđene sve relevantne činjenice i da novi dokazi nisu potrebni.

No, sudsko je vijeće prihvatio prijedloge obrane da se pribave CD i DVD s fotografijama i situacijskim planom te saslušanje supružnika Skokić u svojstvu svjedoka. Također je prihvaćen prijedlog da se napravi novo kombinirano prometno-medicinsko-toksikološko vještačenje zbog čega su odbijeni prijedlozi za ispitivanje nalaza toksikologinje Nestić, kao i čitanje nalaza i mišljenja vještaka Spudića.