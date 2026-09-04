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NAKON ROČIŠTA

Nastavljeno suđenje Dabri, javnost isključena: Evo što je rekao nakon izlaska iz sudnice

Piše HINA,
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Nastavljeno suđenje Dabri, javnost isključena: Evo što je rekao nakon izlaska iz sudnice
Osijek: Počelo suđenje Josipu Dabri | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Upitan o svojoj političkoj karijeri kazao je kako ona ide uzlaznom putanjom i da je ovaj slučaj nije uzdrmao...

Na osječkom Općinskom sudu u petak je nastavljeno suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku DP-a Josipu Dabri, kojeg tužiteljstvo tereti za povredu prava djeteta te nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Sudskom odlukom javnost je isključena iz praćenja postupka s obzirom da se radi o kaznenom djelu počinjenom na štetu djeteta.

Po izlasku iz sudnice Dabro je izjavio kako je sve proteklo u redu te da konačan ishod ovisi samo o istini. "Volio bih da istina što prije izađe na vidjelo i da završimo ovu sagu", rekao je.

Upitan o svojoj političkoj karijeri kazao je kako ona ide uzlaznom putanjom i da je ovaj slučaj nije uzdrmao. "Ovo me je diglo, zahvaljujući vama", odgovorio je novinarima.

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Osječko Općinsko državno odvjetništvo Dabru tereti da je, u vremenu od od 2020. do 2024., djetetu omogućavao pucanje iz pištolja i automatske puške, bacanje eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu te rastavljanje i čišćenje oružja čime je ugrozio djetetovu sigurnost i izložio ga opasnosti.

Sumnjiče ga i za neovlašteno držanje automatske puške vojnog podrijetla iz koje je ispalio više hitaca na poljoprivrednom zemljištu, ali i za posjedovanje ilegalne eksplozivne naprave nalik na ručnu bombu.

Dabro je uhićen 26. veljače 2025. godine, a dan kasnije sudac istrage osječkog Županijskog suda odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoka. Iz pritvora je pušten 3. ožujka prošle godine, nakon što su ispitani svi svjedoci.

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Nakon što je u medijima objavljena snimka na kojoj puca iz pištolja sa suvozačkog mjesta automobila, protiv njega su pokrenuti izvidi, a  Dabro je podnio ostavku na dužnost ministra poljoprivrede.

Kasnije se pojavila snimka kako puca u polju iz kalašnjikova, a mediji su tada izvještavali da tužiteljstvo također ima snimke Dabre na kojima daje maloljetniku da puca iz strojnice.

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