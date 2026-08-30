Obavijesti

News

Komentari 4
JAČAJU HIBRIDNE AKTIVNOSTI

NATO: Ne vidimo neposrednu prijetnju od napada Rusije

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
NATO: Ne vidimo neposrednu prijetnju od napada Rusije
Foto: Reuters
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Poljski premijer Donald Tusk u subotu je kazao da Poljska i NATO moraju biti spremni na različite scenarije te da se ne može isključiti provokacija Rusije protiv bilo koje članice NATO-a.

Dužnosnik NATO-a u nedjelju je rekao da Rusija pojačava hibridne aktivnosti u Europi, ali da u ovome trenutku savez ne vidi neposrednu prijetnju od napada.

"Premda su Rusi suočeni s prilično snažnim otporom Ukrajine, oni pojačavaju napade na tu zemlju, kao i hibridne akcije u Europi", rekao je dužnosnik.

"Kao i obično NATO ostaje u pripravnosti i na oprezu zbog raznih prijetnja s kojima smo suočeni. U ovome trenutku ne vidimo neposrednu prijetnju od napada", rekao je NATO-ov dužnosnik. 

POKRENUTI KAZNENI POSTUPCI Zelenski bijesan nakon što su Rusi ubili 27 ljudi u Kijevu: 'Ne smije streljivo biti kraj kuća!'
Zelenski bijesan nakon što su Rusi ubili 27 ljudi u Kijevu: 'Ne smije streljivo biti kraj kuća!'
'UKRAJINA JE KLJUČ' Predsjednik Finske: Ne vjerujem da bi Rusija riskirala napad na članicu NATO saveza
Predsjednik Finske: Ne vjerujem da bi Rusija riskirala napad na članicu NATO saveza

"I dalje smo uz Ukrajinu. NATO nastavlja danonoćno raditi kako bi zajamčio sigurnost naših milijardu ljudi", istaknuo je.

Poljski premijer Donald Tusk u subotu je kazao da Poljska i NATO moraju biti spremni na različite scenarije te da se ne može isključiti provokacija Rusije protiv bilo koje članice NATO-a.

Direktor CIA-e John Ratcliffe u utorak je otputovao u Rusiju da bi se ondje nakratko sastao s kolegama iz obavještajnih službi.

Dva izvora upoznata s tim pitanjem rekla su Reutersu da je Ratcliffe tijekom tog sastanka spomenuo mogućnost ruske operacije protiv članice NATO-a, premda nije poznato ni jasno je li to bila jedina svrha putovanja.

Njemački kancelar Friedrich Merz u utorak je kazao da će njemačka vlada uskoro objaviti tko je odgovoran za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle ranije ovaj mjesec.

Rusija dosljedno negira bilo kakvu umiješanost u planiranje sabotaže ili napada na Europu te odbacuje takve optužbe, smatrajući ih zapadnjačkim zastrašivanjem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'
PRATITE UŽIVO

Thompson pjeva Čavoglave, ori se 'ZDS' u Vukovaru: 'Oni koji je osporavaju, osporavaju i rat'

Vukovar danas čeka veliki koncert Marka Perkovića Thompsona. U Gospodarskoj zoni očekuje se oko 100.000 ljudi, a pripremljeno je i 19 hektara terena za parking...
Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...
SMRT U ČEKAONICI

Supruga preminulog Luke: Zašto je morao umrijeti? Molio me da ga vozim u drugu bolnicu...

Supruga preminulog Luke Palatinuša, Jasmina, opisuje dramatične trenutke u čekaonici hitne pomoći, gdje se njen suprug srušio pred očima drugih pacijenata, dok su liječnici pokušavali reagirati na njegove simptome
Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'
THOMPSON U VUKOVARU

Vučić o Thompsonu: 'Dođe na granicu sa Srbijom i pjeva: Stići će vas naša ruka, bando četnici'

Srbijanski predsjednik rekao je i da nema potrebe slati prosvjedne note zbog takvih poruka, navodeći da bi ih, kada bi se reagiralo na svako takvo ponašanje u Hrvatskoj, trebalo slati "barem 12 puta dnevno".

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026