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POKRENUTI KAZNENI POSTUPCI

Zelenski bijesan nakon što su Rusi ubili 27 ljudi u Kijevu: 'Ne smije streljivo biti kraj kuća!'

Piše HINA,
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Zelenski bijesan nakon što su Rusi ubili 27 ljudi u Kijevu: 'Ne smije streljivo biti kraj kuća!'
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Pakleni ruski napad dronom kod Kijeva pretvorio skladište u smrtonosnu eksploziju: najmanje 27 mrtvih, 42 ozlijeđena i stotine evakuiranih. Zelenski traži kazne za odgovorne

Najmanje 27 ljudi poginulo je nakon što je ruski napad dronom na skladište na području Kijeva izazvao eksploziju, priopćili su u subotu dužnosnici, a predsjednik Volodimir Zelenskij pozvao je da se odgovorni kazne.

Još 42 osobe su ozlijeđene, a više od 380 ljudi evakuirano je s područja napada u okrugu Buča, objavio je na Telegramu guverner Kijevske oblasti Timur Tkačenko, prenosi agencija Reuters.

Tkačenko nije iznio pojedinosti o tome što je pogođeno u napadu kasno u petak.

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Zelenski je rekao da je napad na skladište izazvao eksploziju te da je okolna infrastruktura pretrpjela 'znatnu štetu', uključujući stambene zgrade i ustanovu za skrb o starijim osobama.

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- Oni koji su dopustili da se ovo dogodi moraju odgovarati za svoje odluke. Postoje propisi - streljivo se ne smije skladištiti u blizini kuća ili drugih stambenih područja. Odgovarajući zaključci svakako će biti doneseni - napisao je Zelenski na X-u, dodajući da su već pokrenuti kazneni postupci zbog službenog nemara.

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Guverner Tkačenko rekao je da bi broj poginulih mogao još rasti. Napad u petak uslijedio je nakon dva dana učestalih valova napada dronovima usmjerenih na Kijev i okolnu regiju, u kojima su oštećena skladišta i kuće te poremećen svakodnevni život.

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