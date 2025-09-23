Obavijesti

NAKON SASTANKA

NATO poslao oštro upozorenje: Dosta je ruskih provokacija!

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Kacper Pempel

NATO i njegovi saveznici upotrijebit će sva potrebna vojna i nevojna sredstva, u skladu s međunarodnim pravom, kako bi se obranili i odvratili prijetnje iz svih smjerova, navodi se u izjavi koju su izdale svih 32 članice saveza nakon konzultacija u Bruxellesu.

Jasan je to odgovor na provokacije na istočnom krilu transatlanskog saveza gdje okuraženi Rusi tjednima testiraju granice i živce, upadima s dronovima, MIG-ovima itd.

Jasan je to odgovor na provokacije na istočnom krilu transatlanskog saveza gdje okuraženi Rusi tjednima testiraju granice i živce, upadima s dronovima, MIG-ovima itd.

Polish forces with NATO soldiers hold military exercises 'Iron Defender' at Orzysz training ground in Wierzbiny
Foto: Kacper Pempel

Osim izravnih vojnih provokacija, Rusija revno radi i na stvaranju općeg stanja psihoze. Tako je u utorak ruska vanjska obavještajna služba (SVR), objavila priopćenje za medije u kojem tvrdi da uskoro dolazi rat u Moldaviju.

 - Trenutačno države članice NATO-a koncentriraju svoje oružane snage u Rumunjskoj, blizu moldavske granice. Priprema se NATO-ovo „iskrcavanje” u ukrajinskoj regiji Odesa kako bi zastrašili Pridnjestrovlje. Prema dostupnim informacijama, prva skupina profesionalnih vojnika iz Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva već je stigla u Odesu - poručio je SVR.

Poruka NATO-a

Sjevernoatlantsko vijeće sastalo se jutros na zahtjev Estonije, u skladu s člankom 4. Washingtonskog ugovora, kako bi se konzultiralo i oštro osudilo opasno kršenje estonskog zračnog prostora od strane Rusije 19. rujna.

Vrhovni saveznički zapovjednik za Europu (SACEUR) izvijestio je Vijeće o ovom incidentu u kojem su tri naoružana ruska zrakoplova MiG-31 prekršila estonski zračni prostor i u njemu boravila više od deset minuta. Reakcija NATO-a bila je brza i odlučna. Saveznički zrakoplovi su poletjeli, presreli ih i ispratili iz estonskog zračnog prostora.

FILE PHOTO: Drones shot down in Polish airspace prompt military patrols
Foto: Kacper Pempel

Ova povreda zračnog prostora dio je šireg obrasca sve neodgovornijeg ponašanja Rusije. Ovo je drugi put u dva tjedna da se Sjevernoatlantsko vijeće sastaje prema članku 4. Dana 10. rujna, Vijeće je održalo konzultacije kao odgovor na veliko kršenje poljskog zračnog prostora od strane ruskih dronova. Nekoliko drugih saveznika – uključujući Finsku, Latviju, Litvu, Norvešku i Rumunjsku – također su nedavno iskusili povrede svog zračnog prostora od strane Rusije. Izražavamo punu solidarnost sa svim saveznicima čiji je zračni prostor bio povrijeđen.

IDU IZBORI Velika policijska akcija u Moldaviji. Rusija planirala kaos. Spomenuli Srbiju
Velika policijska akcija u Moldaviji. Rusija planirala kaos. Spomenuli Srbiju

Rusija snosi punu odgovornost za ove radnje koje su eskalatorne, nose rizik pogrešne procjene i ugrožavaju ljudske živote. One moraju prestati.

NATO Secretary General Mark Rutte attends a press conference at the Alliance's headquarters in Brussels
Foto: Geert Vanden Wijngaert

NATO-ov odgovor na ruske nepromišljene postupke i dalje će biti snažan. Dana 12. rujna pokrenuli smo operaciju „Eastern Sentry“ kako bismo ojačali prisutnost NATO-a duž cijelog istočnog krila. Pojačat ćemo svoje sposobnosti i ojačati našu obrambenu i odvraćajuću poziciju, uključujući učinkovitu protuzračnu obranu.

Rusija ne smije imati nikakve sumnje: NATO i saveznici će, u skladu s međunarodnim pravom, upotrijebiti sve potrebne vojne i nemilitarne alate kako bi obranili sebe i odvratili prijetnje iz svih smjerova. Nastavit ćemo odgovarati načinom, s vremenom i u području koje sami izaberemo. Naša predanost članku 5. je neupitna.

Saveznici se neće dati zastrašiti ovim i drugim neodgovornim postupcima Rusije u svojoj trajnoj predanosti pružanju podrške Ukrajini, čija sigurnost doprinosi i našoj, u ostvarivanju njezina prirodnog prava na samoobranu protiv brutalnog i ničim izazvanog ruskog rata agresije.

