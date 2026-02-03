Navijači proslavili rukometaše, a Grad Zagreb priprema tužbe. Thompson: Vidimo se dogodine

Deseci tisuća navijača dočekali su u ponedjeljak na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu hrvatsku rukometnu reprezentaciju, koja je na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj osvojila brončano odličje.

Hrvatski rukometaši su na pozornicu stigli oko 18.40 sati prevođeni izbornikom Dagurom Sigurdssonom. Uzvici oduševljenja popratili su izlazak svakog od rukometaša na pozornicu, a pravi delirij je nastao kada je kapetan Ivan Martinović donio pokal za treće mjesto.

- Ovo je čudo. Bili smo na ovom istom mjestu prije godinu dana i tada smo rekli kako bi bilo dobro da to ponovimo. Trudili smo se da pokažemo da ono od lani nije bilo slučajno. I evo tu smo, ova medalja je i za ove naše navijače - kazao je kapetan Martinović, dok je jedan od junaka dvoboja za treće mjesto David Mandić kazao kako je toliko sretan, da bi, unatoč brojnim ozljedama večeras mogao odigrati i pune dvije utakmice.

- Mi smo ratnici i poput gladijatora smo - kazao Mandić, kome su se na licu vidjele posjekotine iz dvoboja s Islanđanima.

- Hvala ovim prekrasnim ljudima. Bili smo i lani tu i hvala vam na potpori - obratio se kratko okupljenima izbornik Sigurdsson, a nakon njega je na pozornicu izašao Marko Perković Thompson, koji je otpjevao svojevrsnu himnu rukometaša 'Ako ne znaš šta je bilo'.

- Donijeli ste nam veliku radost. Za mene ste vi hrvatski vitezovi, i kada ste gubili i kada ste pobjeđivali, i kada su se neke sporedne stvari događale oko vas, vi ste bili kao vitezovi - kazao je Thompson, koji je potom izveo svoje hitove 'Moj Ivane', 'Ravnotežu', 'Geni kameni', 'Lijepa li si' i druge, dok su se na velikom video-zidu nizali kadrovi s utakmica hrvatskih rukometaša na Euru. Na kraju nastupa zahvalio je svima i rekao da "se vidimo dogodine".

Policija je potvrdila kako prije, za vrijeme i poslije dočeka na trgu nije bilo incidenata. No posljedice razdora između državne i lokalne vlasti, tek se očekuju u narednim danima. Podsjetimo, na dočeku rukometaša, koji je Vlada u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS) organizirala mimo i bez dozvola Grada Zagreba. Sporan je bio Thompson, kojeg su željeli rukometaši, dok mu je Grad Zagreb zabranio nastupe na gradskim površinama zbog prošlogodišnjeg koncerta u zagrebačkoj Areni gdje se vikalo "Za dom spremni".

Nakon vijesti da je organizaciju dočeka preuzela Vlada, Grad Zagreb izvijestio je kako za svako zauzimanje javne površine treba njihova suglasnost, koja nije tražena ni izdana. Blokiran je rad gradskih komunalnih redara, a Grad Zagreb je već najavio izdavanje niza kazni. O svemu bi više tijekom utorka trebao pričati i sam zagrebački gradonačelnik. Osim opstrukcije gradskih ulica, naplatit će im i čišćenje centra grada, koje su savršeno odradili radnici Čistoće.

Na sukob je u ponedjeljak reagirao i SDP.

- Plenković nije normalan. Ovo nema baš nikakve veze sa sportom, ovo je državni udar radikalne i desne Plenkovićeve vlade na lokalnu samoupravu - ustvrdili su u SDP-u. Svaka čast sportašima na bronci, to je golemi uspjeh, no sve to je pokvario Plenković koji u prvi plan gura jednog izvođača, kojega stavlja iznad cijele nacije, naveli su.

- Što s tiče dotičnog izvođača, da je s njegove strane bilo stvarnog poštovanja prema igračima i navijačima, Thompson bi uzeo gitaru, dočekao rukometaše u zračnoj luci i otpjevao im tu jednu pjesmu - poručili su. Naknadno se oglasio i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, koji je opleo po premijeru. Cijelu situaciju opisao je kao mali državni udar.

- Plenković je postao radikalni desničar, do prije 30 godina bio je Jugoslaven, što je sutra - pingvin. Svašta je moguće kod njega. Boji se jer je kukavica. Pokušava biti bahat, a tko je bahat taj je i nasilnik. Pozivam građane da budu dostojanstveni i mirni. Ovo nije Hrvatska u kojoj većina građana želi živjeti - rekao je Hajdaš Dončić.

Zagrebački gradonačelnik Tomašević ustvrdio je da Vlada ovim danas krši Ustav i zakon:

- Nikakve prijetnje me neće natjerati da promijenim odluke koje sam donio. Odgovaram građanima Zagreba i radit ću ovaj posao dok god imam njihovu podršku. Upitao je da li je normalno da na Trgu bana Jelačića policija zabranjuje komunalnim redarima da djeluju iako Vlada nema dozvolu.

- Po kojim ovlastima i zakonima to rade? Je li Hrvatska pravna država ako se ovo događa? Kršenje Ustava, zakona, lokalne autonomije - rekao je Tomašević i naveo da je riječ o političkoj instrumentalizaciji. Podsjetio je da je za vojni mimohod trebala suglasnost Zagreba.

- Ovo je nezapamćeno institucionalno nasilje, Plenković ovim ne poštuje demokratski izabranu vlast u gradu Zagrebu, ovo je udar države na Grad Zagreb - poručio je Tomašević.

Kako doznaju 24sata, Plenković i Tomašević o svemu su se čuli telefonski tijekom dana. Prema informacijama iz Banskih dvora, inicijativu za razgovor imao je zagrebački gradonačelnik. Tomašević je prvi nazvao premijera, no Plenković u tom trenutku nije mogao odgovoriti na poziv. Povratno mu se javio oko 13 sati. Tijekom razgovora, kako doznajemo, premijer je "gradonačelniku iznio zamjerke vezane uz način organizacije dočeka". Naime, praksa je bila da u organizaciji sudjeluju i Grad i Vlada. Premijer je zatražio od gradonačelnika da "Grad Zagreb bude suradljiv u cijelom procesu" jer se radi o nacionalnom, a ne lokalnom zbivanju.

- Premijer je jasno dao do znanja da Vlada neće odustati od namjere da organizira sama doček, iako je gradonačelnik davao do znanja da grad neće to dopustiti - potvrdio je naš sugovornik.