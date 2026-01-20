Nazvali smo zastupnika čije su izjave zgrozile javnost: 'I ja se brinem o svojim roditeljima...'

Oko 15.000 ljudi preminulo je dok je čekalo rješenje o inkluzivnom dodatku, naknadu koja im je trebala osigurati dostojanstven život. Pokazalo je to sramotnu sporost i nehumanost birokracije, a najgore je došlo kad se počelo spominjati da obitelji preminulih ne mogu ni dobiti zaostatke inkluzivnog dodatka, na koje preminuli trebaju imati pravo.

Zbog toga se i raspravljalo u Saboru prošlog tjedna, a HDZ-ov zastupnik i gradonačelnik Preloga Ljubomir Kolarek šokirao je javnost izjavom u kojoj je krivnju prebacio na obitelji pokojnika.

- Tko tuži? Nasljednici? Pa ja vas pitam, gdje su ti nasljednici bili dok je osoba bila bolesna? Jesu li se oni brinuli o toj osobi, vodili brigu o njoj? To je ono što mene zanima. Gdje je tu obitelj i gdje su svi ti ljudi bili dok je njihov čovjek bio bolestan? - rekao je Kolarek.

Nazvali smo Kolareka da pojasni svoje izjave. Razgovor je započeo riječima: “A baš jako udarate po meni danas”. Upitali smo ga potom može li komentirati svoje prozivanje obitelji čiji su članovi umrli a da nisu dočekali inkluzivni dodatak, na što nam je odgovorio da on nikad nije ni spominjao inkluzivni dodatak.

- Moja je izjava bila općenita, i htio sam reći da danas mnogo obitelji ne brine o svojim starijim članovima. Mene u Međimurju svi znaju, vodim grad u kojem je socijalna osjetljivost maksimalna. Znaju me i kao čovjeka koji brine o svojim starim roditeljima, kao i o roditeljima svoje žene, da dajem novac za nezbrinutu djecu. Naglašavam da u Saboru nisam uopće spominjao inkluzivni dodatak nego je sve to zakomplicirao predsjednik Mosta Nikola Grmoja, koji je odglumio dramu dva dana nakon te moje izjave - rekao nam je Kolarek.

Zamolili smo ga da u razgovoru onda komentira striktno inkluzivni dodatak, na što nam je rekao da je to stvar zakonodavstva i učinkovitosti sustava socijalne skrbi te da podaci pokazuju kako se čak “30 posto zahtjeva za inkluzivni odnosi na ljude koji su slomili mali prst pa traže novac od države”.

Naglasio je i da je njegova izjava izvučena iz konteksta te da ni na koji način nije želio umanjiti patnju obitelji teško bolesnih osoba.

Inače, Ljubomir Kolarek po struci je doktor veterinarske medicine. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u struci, radeći dugi niz godina kao županijski veterinarski inspektor (1998. – 2013.). Politički uspon započinje 2013. godine kada postaje gradonačelnik Preloga, funkciju koju u trećem uzastopnom mandatu obnaša i danas.

Prema podacima iz imovinske kartice, njegova mjesečna neto plaća iznosi oko 3850 eura (bruto preko 5700 eura). Iako je isticao kako se odrekao volonterske naknade za gradonačelničku funkciju u Prelogu, njegova primanja iz državnog proračuna ostaju visoka.

Kada je riječ o nekretninama, imovinska slika zastupnika Kolareka prilično je raznolika. U Prelogu posjeduje obiteljsku kuću u kojoj živi, a koja se prostire na više od tisuću kvadrata (1017 m2). Njegov portfelj u tom gradu upotpunjuju i poljoprivredna zemljišta: dvije manje parcele voćnjaka (ukupno oko 440 kvadrata) te prostrane oranice koje zauzimaju 4438 m2.

Izvan matičnog Preloga, točnije u naselju Strahoninec, Kolarek dijeli vlasništvo nad još jednom kućom s okućnicom površine 493 m2. Taj objekt glasi na njega, suprugu i treće osobe, a stečen je u proljeće 2019. godine. Od pokretnina, u dokumentaciji se ističe jedino suprugino vozilo marke Jaguar iz 2006. godine.