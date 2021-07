Mislim da smo jedni od prvih Britanaca u Hrvatskoj, došli smo odmah u ponedjeljak. Jedino ovdje smijemo na ljetovanje, priča nam Sam (25) iz Bristola, koju smo sreli s obitelji u šetnji splitskom rivom.

Unatoč porastu broja novozaraženih u svojoj zemlji, željni opuštanja, odmora i putovanja uzbuđeno su dočekali odluku premijera Borisa Johnsona o popuštanju mjera. A on ih je, pak, ukinuo sve. Prije dolaska, Sam i obitelj su se testirali, a morat će ponoviti i za povratak doma.

Nova pravila za ulazak iz UK, Cipra, Rusije, Indije

A da su planirali doći nam idući tjedan, morali bi se svakako testirati pa čak i da su cijepljeni ili preboljeli Covid jer je jučer naš Stožer izmijenio odluku o ulasku u Hrvatsku za one koji dolaze iz UK, Cipra, Rusije i Indije. Pa će tako svi oni od ponedjeljka, bez obzira na cijepni status i preboljenje, morati imati i negativan test. Karantena ostaje za one iz Južne Afrike, Brazila i Zanzibara.

- Mi od ovog tjedna možemo odabrati hoćemo li nositi masku ili ne. Otvorili su se i klubovi, sve se smije. U Hrvatskoj su mjere ipak strože - govori nam Sam.

Britanka Joan (26) prvi je put u Lijepoj našoj. Oduševljena je našom obalom i ljudima.

- Nitko nije pretjerano zabrinut oko delta soja, naša vlast i mediji poručili su nam da radimo što hoćemo - kaže nam kroz smijeh.

U splitskoj ACI Marini sreli smo i Liama (30). Putuje sam, stigao je iz Londona, a tjedan dana planira jedriti našom obalom.

- Upoznao sam zanimljive ljude u Splitu i partijao s njima. Drago mi je da su klubovi i kafići otvoreni - poručuje sretno ovaj mladić, koji je cijepljen s obje doze cjepiva.

- Delta soja se ni najmanje ne bojim. Mislim da se svi trebamo naviknuti na koronu i naučiti živjeti s njom - zaključuje i odlazi dalje.

'Vrlo vjerojatno ograničavanje masovnih okupljanja'

A naša cijela obala, podsjetimo, trenutno je zbog rasta novozaraženih narančasta na korona karti, koju prati cijeli svijet. Ako nas ECDC stavi na crvenu listu, možemo se pozdraviti s turistima. Epidemiolozi i stručnjaci strahuju da će nam ovogodišnja sezona završiti i ranije nego lani. Već i prije Velike Gospe, oko Oluje. Stožer, stoga, razmatra sve kako se ne bismo zacrvenjeli i kako bismo što duže bili prvi odabir strancima.

- Vrlo vjerojatno će se ići u ograničavanje masovnijih okupljanja. Ali selektivno, ne u cijeloj Hrvatskoj - doznajemo neslužbeno planove Stožera, no još bez detalja.

Miroslav Venus, predsjednik Društva epidemiologa, ističe kako nam je trenutačna epidemiološka situacija solidna, ali i da je u ovo vrijeme lani bila bolja. Naglašava kao najbitnije kontrolu pridržavanja mjera.

- Masovna okupljanja su definitivno žarišta. Ali samo zbog nepridržavanja mjera. Primjerice, na koncertu bi svatko trebao imati četiri kvadrata, dakle sa svake strane po dva metra. A tko će to provjeravati? A po tim pravilima za organizatore je u pitanju i sama ekonomska računica. Onda je najbolje da se to još malo ograniči ili zabrani, nažalost - kaže ističući kao problem u masovnim okupljanjima nisku procijepljenost.

- Stalno se vrtimo u krug i izmišljamo toplu vodu, umjesto da napravimo što trebamo napraviti, a to je da se procijepimo u visokom postotku. I onda ćemo riješiti 95 posto problema - kaže dodajući kako kolektivni imunitet više ni neće spominjati jer je pitanje hoćemo li ga postići. No, bez obzira na to bili mi cijepljeni, ističe, u rizičnim bismo situacijama, kao što su velike gužve, trebali i dalje nositi maske i držati distancu.

'Brzi testovi nisu pouzdani da bi jamčili da netko tko se ovog trena testirao, ušao na koncert i skinuo masku nije zarazan'

- Nema potrebe za ničim drugim nego se samo pridržavati donesenih mjera. To i cijepljenje, jednostavno - poručuje.

Kao problem u širenju zaraze u klubovima i na koncertima vidi i testiranje brzim testovima na ulazu i davanju COVID potvrde na temelju njega.

- Trebalo bi puštati samo cijepljene i one koji su preboljeli. Brzi testovi su slabije osjetljivi nego PCR. Dakako, PCR zbog vremenskog očitovanja rezultata nije praktičan na ulasku. Ali brzi testovi nisu pouzdani da bi jamčili da netko tko se ovoga trena testirao i ušao na koncert, skinuo masku i cijelu noć skakao nije zarazan. Brzi testovi se koriste kod ljudi koji imaju simptome i to najbolje od 3. do 5. dana od njihove pojave. Ako je pozitivan, OK, ako je sa simptomima na njemu negativan, onda treba i na PCR. Ali ovako testirati ljude bez simptome njime, nije dobro - upozorava Venus i podsjeća na nedavni festival u Nizozemskoj, koji je kasnije rezultirao, unatoč COVID potvrdama, s više od 1000 novozaraženih.

- Kao argument za masovna okupljanja ljudi uzimaju Exit u Srbiji na kojem, kako čitamo, nije bilo širenja zaraze. No treba znati da su oni koji su ulazili s negativnim testom imali PCR negativni test, s kojim su prešli granicu, a koji je osjetljiviji - pojašnjava epidemiolog Venus.

'Nismo mi idioti da bismo nekome savjetovali nešto što se kosi sa moralom, etikom i znanošću'

Razumije, kaže, građane koji oklijevaju s cijepljenjem i boje se obzirom na brojne informacije kojima su bombardirani, ali poručuje im da samo slušaju struku.

- Mlađe ženske osobe se boje cijepiti jer misle da neće moći zatrudnjeti, što je potpuno, potpuno, potpuno krivo. Neka se ne hrane s krivim informacijama od kvazi stručnjaka na internetu i slično, nego trebaju potražiti savjet od onoga kome vjeruju. Taj kome vjeruju je njihov liječnik obiteljske medicine, epidemiolog, pedijatar... Ako imate dijete, onda imate i pedijatra, pa valjda onda imate povjerenja u tog čovjeka - poručuje epidemiolog i dodaje kako se oduvijek susreću sa propitkivanjem odluka o cijepljenju.

- Roditelj nikad ne propitkuje odluku o nekoj terapiji koju pedijatar propiše za njihovo dijete, ali kad je u pitanju cijepljenje, evo ih. Nitko od nas stručnjaka koji se time bavimo nije idiot da će nekome savjetovati nešto što se kosi sa moralom, etikom i znanošću - poručuje Venus naglašavajući kako su epidemiolozi, u konačnici, i sebe i svoje obitelji, svoju djecu procijepili.

- Pa zar bih cijepio svoju kćer da mislim imalo da neće moći osnovati obitelji i slično? Pa naravno da ne bih - kaže.