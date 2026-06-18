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Nije dobro za Pavleka: Evo kad bi mogao biti izručen Hrvatskoj

Piše Laura Šiprak,
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Nije dobro za Pavleka: Evo kad bi mogao biti izručen Hrvatskoj
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ako iskoristi sve procedure, Pavlek će u Hrvatsku biti doveden u naredna tri mjeseca. Teško da će sud u Kazahstanu prihvatiti argument o strahu za život jer nema primjera iz Hrvatske da potkrijepi tvrdnju

Vedran Pavlek se boji za život ako bude izručen Hrvatskoj. S jedne strane, njegova upozorenja da ima oko 122 tisuće dokumenata u laptopu koji su, prema saznanjima 24sata, proširila istragu izvlačenja novca preko HSS-a na zadnjih 30 godina, može biti argument na sudu. Međutim, u modernoj Hrvatskoj nema zabilježenih ubojstava uhićenika 'koji su znali previše'. I tu mu argument slabi, nema čime potkrijepiti tu tvrdnju kazaškom sudu. 

Foto: Screenshot/RTL Danas

Njegovi odvjetnici u Kazahstanu najavili su žalbu Vrhovnom sudu Kazahstana koji ne ulazi uopće u to je li Pavlek kriv za korupciju ili ne, jer to je nadležnost Hrvatske. Ono što oni rade jest provjeravaju jesu ispunjeni formalni zakonski uvjeti za izručenje poput valjanosti dokumenata koje je Hrvatska poslala, je li kazneno djelo kažnjivo u obje države (što u ovom slučaju je) te postoje li slučajno proceduralne pogreške u odluci prvostupanjskog suda. Sudeći po izjavama njegovih odvjetnika, za očekivati je da će u žalbi tvrditi da niži sud nije uzeo u obzir Pavlekov strah za život. Imaju 10 dana za žalbu, pa im ostaje i opcija predati ju u zadnji čas kako bi što više odgodili izručenje. Ovaj proces traje od 10 do 30 dana, a Pavlek sve to vrijeme ostaje u ekstradicijskom pritvoru u Almatyju.

Foto: Aktivisti za ljudska prava/Orda.kz

Prema kazaškom zakonu, taj pritvor traje najviše 12 mjeseci, osim u slučajevima u kojima je sama logistika transfera uhićenog komplicirana. No ni to ne može trajati zauvijek. 

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Kad sud odobri izručenje, spis ide kazaškom glavnom državnom odvjetniku na stol, a on odlučuje o izručenju unutar 10 dana. Pavlek se i na tu odluku može žaliti Vrhovnom sudu, koji pak ima još deset dana da o tome odluči. Na kraju, ako sve prođe po propisima, kreće proces izručenja kojeg nadgleda ministar unutarnjih poslova.

Foto: Aktivisti za ljudska prava/Orda.kz

Kazahstan je onda dužan izručiti Pavleka u roku od 30 dana od finalne pravomoćne odluke. Sve to zbrojeno znači da će, ako bude izručen, Pavlek u Hrvatsku sletjeti nekad u naredna tri mjeseca. Naravno, ako sud ne uvaži njegov zahtjev da ostane u Kazahstanu jer se u Hrvatskoj boji za svoj život, no to je teže ako nema primjere koje bi sudu i pokazao. 

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Kad se stvore svi uvjeti za izručenje, dogovara se točan datum, ruta i logistika predaje. S obzirom na to da nema direktne zračne linije između Kazahstana i Zagreba, najvjerojatnije će letjeti prvo do Istanbula, a od tamo do Zagreba. Cijelo to vrijeme, s njim će biti i kazaška i hrvatska policija. Čim sleti u Zagreb, čekat će ga vozilo zatvorske policije koje ga vozi direktno u Remetinec jer mu je u Hrvatskoj već određen istražni zatvor u trajanju od 30 dana. U roku od 24 do 48 sati Pavleka će izvesti pred suca istrage na Županijskom sudu u Zagrebu gdje se utvrđuje ostaje li iza rešetaka zbog opasnosti od bijega, utjecaja na svjedoke ili ponavljanja djela. Nakon toga počinje formalno ispitivanje pred USKOK-om.

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Komentari 15
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