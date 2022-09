NE Krško u redovnom remontu

Elektrana je danas u boljem stanju nego kada je građena prije 40-ak godina i daje više struje, rečeno je u petak na konferenciji za novinare Uprave NE Krško.

Po podacima koje je iznio član Uprave NEK-a Saša Medaković, za potrebe remonta, koji će trajati 32 dana, pripremljeno je više od 4.000 radnih naloga te će se odraditi 43.000 remontnih aktivnosti.

Osim zamjene 56 gorivih elemenata, važniji radovi obuhvatit će, uz ostalo, i preventivno održavanje tehnološke opreme, pregled stanja tehnoloških struktura i provjeru tlačnih pregrada. Sve remontne radove nadzirat će i voditi zaposlenici NEK-a, kojima će se priključiti i oko 1.200 vanjskih izvođača iz Slovenije i Hrvatske.

Predsjednik Uprave NEK-a Stanislav Rožman istaknuo je da NEK uspješno završava 32. gorivi ciklus, koji je započeo nakon završetka zadnjeg remonta 5. svibnja 2021. godine, a u tom je razdoblju isporučeno 8,35 milijardi kilovatsati (kWh) električne energije čime je premašena planirana proizvodnja. Pokazatelj raspoloživost elektrane bio je stopostotni, iako je elektrana kontinuirano radila više od 500 dana.

"NEK je cijelo ljeto, unatoč ekstremnoj suši, radio na punoj snazi, te dokazao svoju otpornost na vremenske prilike. Elektrana je značajno pripomogla pouzdanom radu elektroenergetskog sustava", naglasio je Rožman.

Istaknuo je i kako je elektrana sada "u boljoj kondiciji" nego kada je počela s radom, 1983. godine, te danas isporučuje 5,6 teravatsati (TWh, što odgovara milijardi kWh) električne energije, za razliku od početaka kada je isporučivala 4,5 TWh.

Naveo je i da nuklearka, gospodarstveni motor pokretač općine Krško i regije, radi s iznimno niskim ugljičnim otiskom odnosno da se poštuju svi ekološki standardi.

Medaković je također istaknuo da NEK ove godine ima izvrsne pogonske i poslovne rezultate te da je nuklearka Krško u proteklom gorivom ciklusu treći put u povijesti neprekidno radila više od 500 dana.

"Ovaj remont je zadnji planirani remont u redovitom pogonu elektrane. Sljedeći remont je planiran za 2024. godinu, kada očekujemo da ćemo ući u produljeni životni rad te da ćemo do kraja sljedeće godine ispuniti sve preostale preduvjete da bi to stvarno i učinili. A na najboljem smo putu da to i napravimo", rekao je.

Na pitanje koliko je nuklearka, a vezano uz eventualni projektil ili vojni napad, sigurna od havarije, Medaković je kazao da je NEK sigurnija nego 1983. godine kada je počela raditi jer je mnogo uloženo u sigurnost elektrane. Rekao je i kako je NEK projektiran, a poslije i unaprijeđen, da bi izdržao izdržao izravne pogotke takvih projektila.

"Kada je u pitanju proizvodnja električne energije mi smo ovoga puta usvojili plan za sljedeću godinu, plan proizvodnje, koji je prvi put planski veći od šest teravatsati na godinu. Polovica te energije će doći u Hrvatsku", zaključio je.

Naime, suvlasnici nuklearke Krško su slovenska GEN Energija i Hrvatska elektroprivreda (HEP).

Tehnički direktor NEK-a Mario Gluhak naglasio je da je cilj remonta izvesti sve planirane pogonske aktivnosti održavanja i testiranja opreme, kao i inspekcije konstrukcijskih materijala te osigurati siguran i pouzdan rad u sljedećem razdoblju od 18 mjeseci, do remonta 2024. godine.

Osim aktivnosti održavanja, tu su i aktivnosti iz programa tehnološke nadogradnje pa će se uz ostalo zamijeniti i visokotlačna turbina, što je, kazao je, zadnja vitalna komponenta u sklopu turbogeneratora koja će biti zamijenjena i koja će omogućiti i dodatnu izlaznu snagu na generatoru i tako i veću proizvodnju u idućem gorivom ciklusu.

HEP osigurao dovoljne količine električne energije

Iz Hrvatske elektroprivrede (HEP), koja je 50-postotni suvlasnik NE Krško, se doznaje da su za razdoblje remonta nuklearke osigurali dovoljne količine električne energije.

"Što se tiče NE Krško, remont tijekom kojega će se obaviti i redovna zamjena goriva, počet će 1. listopada 2022., a planirano je trajanje 32 dana. HEP je za to razdoblje osigurao dovoljne količine električne energije iz vlastitih izvora i nabavom", odgovorili su iz HEP-a na upit Hine.

Iz te kompanije također ističu da, u okolnostima najveće energetske krize u Europi u novije vrijeme, poduzimaju sve potrebe aktivnosti s ciljem osiguranja dovoljnih količina električne energije, prvenstveno proizvodnjom iz vlastitih izvora. "To kontinuirano provodimo izgradnjom novih proizvodnih kapaciteta, prvenstveno obnovljivih izvora te modernizacijom i revitalizacijom postojećih hidro i termoelektrana", kažu u HEP-u.

