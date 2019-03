'Ne znam tko me tukao. Iako sam oslijepio, barem sam živ'

Uspio sam preživjeti, unatoč lošim prognozama. Liječnici se nikada nisu predavali, kao ni ja sam, premda sam većinu tog vremena proveo u komi ili bez svijesti. Vjerojatno je presudila i jaka volja za životom i danas sam sretan što sam živ, ali su ozljede dovele do atrofije vidnog živca i sljepoće, govori Ivan Mikuljan iz Andrijaševaca, koji je teško nastradao u uličnoj tučnjavi 22. kolovoza 2018. u Vinkovcima, javlja Jutarnji list.

Ivanu je bila slomljena jagodična kost, ozlijeđen mu je lijevi maksilarni sinus, te je imao nekoliko krvarenja u mozgu, koji mu je natekao. Ivan je od težine ozljeda oslijepio. Iz osječke bolnice otpušten je 3. siječnja 2019. godine.

- Neizmjerno sam zahvalan neurokirurgu Marku Kovačeviću iz KBC-a Osijek i liječnicima u vinkovačkoj bolnici, kao i medicinskom osoblju obiju bolnica. S ozljedama glave i mozga sada je sve u redu i ne osjećam nikakve tegobe - istaknuo je mladić, kojemu su liječnici nakon više operacija, kada je postalo jasno da će se izvući, na dio lubanje ugradili i plastiku kako bi je zatvorili. Sada mu je život usmjeren na probleme s vidom. Liječnici su mu kazali da bi u sljedećih nekoliko mjeseci možda moglo doći do određenog poboljšanja vida, ali se nisu usudili prognozirati hoće li se to dogoditi i u kojoj mjeri. U zatvorenom prostoru mu je sve crno i baš ništa ne vidi, dok vani lagano nazire određene siluete.

- Sretan sam što sam živ, a kada sam uspio preživjeti takve ozljede, vjerujem da mi se može vratiti i vid kako bih se mogao vratiti na posao, kako bih opet mogao zajahati konja na pokladnom jahanju - kazao je Ivan.

O kobnom 22. kolovoza kada je oko 1.42 sata u središtu Vinkovaca brutalno pretučen, kaže, niti može, niti želi govoriti.

- Istraga je u tijeku, pa i ne smijem, a iskreno praktički se ničega i ne sjećam. Znam da smo bili u jednom kafiću i da smo krenuli prema parkiralištu na kojem nas je trebao pokupiti prijatelj s automobilom i odjednom su se neki tipovi zatrčali na nas, osjetio sam jak udarac i samo sam pao na beton - kaže Ivan, koji je k sebi došao u vinkovačkoj bolnici, gdje mu se stanje ubrzo pogoršalo, piše Jutarnji list.

Dečke koji su ga napali, kaže, ne poznaje. Čak mu ni njihova imena nisu poznata.

Općinsko državno odvjetništvo u Vukovaru je objavilo da su Vijeću za mladež Općinskog suda u Vukovaru podnijeli prijedlog za izricanje maloljetničke sankcije prema četiri maloljetnika, dok su protiv dvojice maloljetnika odbacili kaznenu prijavu, kao i protiv Ivana. Ovoj četvorici, pak, prijeti kazna zatvora do tri godine. U odnosu na preostalih osam osumnjičenih, među kojima je i 20-godišnji L. M., kojega se sumnjiči da je udario Mikuljana, nakon čega je on pao i glavom udario u beton, istraga i dalje traje, a ako im se utvrdi odgovornost i završe na sudu, prijeti im zatvorska kazna od 1 do 8 godina, odnosno od 3 do 12 godina, ako se pokaže da je po život opasna posljedica prouzročeno namjerno. Drugoosumnjičeni u ovom slučaju je i Domagoj Culej, sin HDZ-ova saborskog zastupnika Steve Culeja, kojega policija sumnjiči za sudjelovanje u tučnjavi.