Nediljko Dujić htio se uhljebiti na čelo Hrvatskog lovačkog saveza, izabran je Mato Čičak!

Foto: lovački savez zagrebačke županije

Budor je za svojeg nasljednika predložio Nediljka Dujića, kojeg je Čičak uvjerljivom većinom pobijedio

Mato Čičak, HDZ-ov načelnik općine Rugvica, novi je predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza. Osim toga, predsjednik je Lovačkog saveza Zagrebačke županije, piše 01portal.

Na vodećem mjestu naslijedit će Ivicu Budora, koji je odustao od kandidature na izbornoj skupštini. Budor je za svojeg nasljednika predložio Nediljka Dujića, kojeg je Čičak uvjerljivom većinom pobijedio.

- Iznimno sam ponosan što sam postao predsjednikom Hrvatskog lovačkog saveza. Nas lovaca je preko 60 tisuća i to je velika čast i odgovornost da radimo za dobrobit hrvatskog lovstva. Puno je stvari pred nama, ali uvjeren sam da ću s cijeli svojim timom promijeniti neke stvari u funkcioniranju Hrvatskog lovačkog saveza i da ćemo se maksimalno potruditi da ispravimo sve stvari koje možda nisu bile dobre te da krenemo dalje za dobrobit hrvatskog lovstva, kazao je u izjavi za RTL Čičak.

Čičak je za predsjednika Lovačkog saveza Zagrebačke županije izabran u svibnju 2023. godine i od tada su na razini Saveza učinjeni brojni iskoraci - kako po pitanju kinologije, tako i po pitanju lovnog streljaštva. Dokaz tomu bila je prošlogodišnja organizacija Kupa Svetog Huberta, koji se sjajno održao na lovištima u Rugvici.

Iza Ivice Budora ostaju brojne sumnje u financijske manipulacije, a sve je potvrđeno i nalazom Državne revizije u kojem se spominju milijunske financijske dubioze te najveće udruge građana u Hrvatskoj.

