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MANDAT OD SEDAM GODINA

Nedžad Grabus novi je poglavar cijele Islamske zajednice u BiH

Piše HINA,
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Nedžad Grabus novi je poglavar cijele Islamske zajednice u BiH
Foto: muftijstvosarajevsko.ba
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Promjene u Islamskoj zajednici BiH. Sarajevski muftija Nedžad Grabus izabran je za novog reisa na sedam godina, i to većinom glasova. Ustoličenje je 15. studenog

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini dobila je novog poglavara, a tu dužnost u narednih sedam godina obavljat će dosadašnji sarajevski muftija Nedžad Grabus, odluka je koju je u subotu donijelo posebno izborno tijelo Sabora IZ BiH.

Grabus je izabran većinom od 203 glasa 398 delegiranih izbornika, a protukandidati su mu bili mostarski muftija Salem Dedović i ravnatelj uprave za vjerske poslove IZ BiH Mensur Malkić.

O tome tko će postati reisom IZ u BiH tajnim glasanjem odlučuju članovi Sabora, glavni imami, predsjednici medžlisa i direktori ustanova Islamske zajednice.

Na čelu Islamske zajednice u BiH u prethodnih 14 godina, odnosno u dva mandata, bio je Husein Kavazović.

On će tako u narednih sedam godina voditi organizaciju definiranu kao jedinstvena zajednica muslimana u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, muslimana Bošnjaka izvan domovinskih zemalja i drugih muslimana koji je prihvaćaju kao svoju. Reisul-ulema je poglavar, vrhovni muftija i najviši vjerski autoritet Islamske zajednice.

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Grabus (58) koji je prije sarajevskog muftijstva vodio i mežlis u Sloveniji, kazao je uoči izbora za reisa, predstavljajući svoj program rada, kako Islamska zajednica mora biti autonomna, institucionalno snažna i djelotvorna zajednica vrijednosti koja osigurava red, sigurnost i trajnost.

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Kao svoje prioritete Grabus je naveo poboljšanje materijalnog i društvenog statusa imama, razvoj vakufa (zadužbina), očuvanje institucionalnog jedinstva, poboljšanje obrazovanja te snažnije uključivanje mladih, žena i dijaspore u život Islamske zajednice.

Grabus će za novog reisa biti ustoličen 15. studenog.

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