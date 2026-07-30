Neidentificirani objekt srušio se u Poljskoj: 'Snažna eksplozija, skoro su prozori izletjeli'

U ranim jutarnjim satima u četvrtak, neidentificirani leteći objekt srušio se u polju u blizini sela Tarnawa-Kolonia u Lublinskom vojvodstvu na istoku Poljske, izazvavši snažnu eksploziju. Mjesto pada nalazi se otprilike 95 kilometara od granice s Ukrajinom, a incident se dogodio dok je Rusija provodila masovne zračne napade na ukrajinske gradove. Zbog ruskih aktivnosti Poljska je tijekom noći podigla borbene zrakoplove kako bi zaštitila svoj zračni prostor, izvijestile su oružane snage.

Policija je potvrdila da je rano ujutro zaprimila dojavu o snažnoj detonaciji u okrugu Biłgoraj. Na terenu, između mjesta Tarnawa-Kolonia i Tokary, policajci su otkrili krater promjera oko deset metara. Krater se nalazio na poljoprivrednoj površini, otprilike dva kilometra od najbližih stambenih objekata, a oko njega su pronađeni raspršeni fragmenti nepoznatog objekta. Vatrogasne postrojbe i policija odmah su osigurale područje. Mještani su za lokalne medije opisali zvuk eksplozije.

​- Kako živimo, takvo što nismo čuli. Prozori samo što nisu izletjeli - rekao je jedan od stanovnika obližnjeg mjesta.

Podinspektor Andrzej Fijołek iz Glavnog stožera policije potvrdio je da u incidentu nije bilo ozlijeđenih te da nema opasnosti za stanovništvo.

Operativno zapovjedništvo poljskih oružanih snaga objavilo je detaljnu kronologiju događaja. U priopćenju stoji da su nacionalni i saveznički sustavi u noći detektirali "intenzivnu aktivnost dalekometnog zrakoplovstva Ruske Federacije". U 3:40 po lokalnom vremenu u poljskom zračnom prostoru zabilježen je neidentificirani objekt koji se kretao prema zapadu.

Prema objektu je odmah upućen borbeni zrakoplov F-16 u svrhu presretanja, no samo šest minuta kasnije, u 3:46, objekt je nestao s radarskih sustava prije nego što je uspostavljen vizualni kontakt. Vjerojatno mjesto pada kasnije je locirao vojni helikopter Mi-24. Na terenu su, uz vojsku i policiju, i pripadnici Agencije za unutarnju sigurnost (ABW) i Službe vojne protuobavještajne službe (SKW) koji provode istragu o podrijetlu i prirodi objekta.

Cijeli se incident odvijao u pozadini jednog od najžešćih ruskih napada na Ukrajinu, u kojem je ubijeno najmanje 13 osoba. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je izvođenje "masovnog udara preciznim oružjem" na vojne ciljeve. Napadi su pogodili Kijev, Lavov nedaleko od poljske granice te Krivi Rih, rodni grad predsjednika Zelenskog. Zbog blizine napada, tijekom noći su se u Lublinu i nekoliko drugih gradova u regiji oglasile sirene za zračnu opasnost. Ovo nije prvi takav incident; u studenom 2022. godine, ukrajinska protuzračna raketa pala je na selo Przewodow, usmrtivši dvoje ljudi.

*uz korištenje AI-ja