Neki pozitivni bez testa: Kriv je ili broj zaraženih ili postotak

Ako su pribrojeni broju zaraženih, onda nam ne štima postotak pozitivnih u odnosu na broj testiranih ljudi

<p>Korona opet probija granice u Hrvatskoj. U danu smo imali 2848 novozaraženih. Zdravstveni sustav već je sad pod velikim pritiskom, a koliko, najbolje govore svjedočanstva zaraženih, od kojih nekima samo prema simptomima zaključe da su zaraženi novim korona virusom.</p><p>- Sve je počelo u noći prije tri dana. Odjednom su me zaboljeli listovi pa cijele noge, kao da sam pretrčala maraton. Onda se bol proširio na cijelo tijelo, uhvatila me drhtavica, temperatura. Neugodno kao i kod jake gripe - priča nam Zagrepčanka kojoj je liječnica opće prakse dijagnosticirala koronu preko telefona.</p><p>- Ujutro sam nazvala doktoricu i navela sve simptome, od bolova, temperature, glavobolje, malaksalosti nadalje, i rekla je da tu nema sumnje, da je riječ o koroni te da ostanem kod kuće. Dodala je kako je velik pritisak i redovi na testiranju te da će me odmah zavesti kao pozitivnu i da ne opterećujem sustav testiranjem kad zna da je ovaj virus u pitanju - priča nam Zagrepčanka, koja je pod lijekovima jer od glavobolje, kaže, bez tablete ne može funkcionirati. Poslušala je liječnicu, no na pitanje zna li da pribrajaju li je i bez testiranja u ukupan broj novozaraženih u danu kaže:</p><p>- Ne znam. To sam se i ja pitala, ali pretpostavljam da ne jer nisam testirana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi rekordan broj zaraženih </strong></p><p>Ovakvi slučajevi otvaraju dvije teze. Jedna je da su oni koji su dobili ovakvu ‘telefonsku dijagnozu COVID-19’ zavedeni među dnevni broj oboljelih pa time ne odgovara omjer testiranih i pozitivnih, a druga je da ovakvi slučajevi nisu zavedeni među pozitivne pa je realno broj pozitivnih svaki dan veći od onog koji objavljuje Nacionalni stožer civilne zaštite. Za komentar oko toga smo zatražili samog ministra zdravstva Vilija Beroša i ostale članove stožera. Međutim, do zaključenja ovog broja, odgovora nije bilo. Zbunjeni su i epidemiolozi.</p><h2>'Ne mogu oni to više pratiti' </h2><p>- Zaista ne znam kako upisuju i vode slučajeve koje liječnici proglase pozitivnima bez testa no inače postoje kategorizacije kod takvih bolesti. Vode se kao potvrđena, vjerojatna i moguća. Liječnici mogu procijeniti da ste pozitivni i bez testa, ali to onda nije potvrđena dijagnoza. Ono što se do sada prakticiralo je da ako u obitelji imamo jedan potvrđeni slučaj, a dio ukućana kasnije razvije simptome, nisu se svi trebali testirati jer su ionako morali biti u izolaciji, a zna se izvor bolesti - pojasnila nam je epidemiologinja iz Zagreba koja također ne zna da li se sv upisuju u brojku novozaraženih ili se ti slučajevi posebno vode.</p><p>Osim ovakvih ‘telefonskih dijagnoza’ problem je i s praćenjem kontakta koje epidemiolozi već i ne stignu sve pohvatati pa kontakte moraju hvatati i ljudi koji su zaraženi koronom.</p><p>- Proveo sam gotovo cijeli dan u autu na putu s čovjekom koji je imao koronu. Kako je kolega inače iz Splita, po povratku kući imao je simptome. Testirao se i bio pozitivan. No tu kreće zanimljiva priča. Kolega iz Splita sam je zvao kontakte. Gospodinu su iz epidemiološke službe rekli da prijavi kontakte koje je imao u Splitu, ali da oni ne zovu ljude po Zagrebu pa neka on to sam napravi. I ništa, uzeo je telefon i zvao ljude okolo - kaže Zagrepčanin pun razumijevanja za probleme s kojima se susreću u zdravstvenom sustavu.</p><p>- Što se nas iz Zagreba tiče, čekali smo tri dana da nas netko iz sustava nazove i odrede nam samoizolaciju. Kad smo vidjeli da nitko ne zove, sami smo se javili. Kolega je imao problem jer zaraženog iz Splita cijelo to vrijeme nisu uveli u sustav pa mu nisu na temelju čega imali odrediti samoizolaciju koja mu treba napismeno za otvaranje bolovanja - dodao je.</p><p>Brojevi zaraženih u Hrvatskoj svaki dan rastu, a od toga je još gore što dnevno imamo 30-ak preminulih.</p><h2>'Smanjuju aktivne za 1051' </h2><p>- Kad napravimo analizu, vidimo da se na tjednoj bazi brojevi zaraženih se ne udvostručavaju, kao što je to bilo do sada - istaknuo je ministar zdravstv<strong>a Vili Beroš</strong> dodavši kako je porast u ovom tjednu bio od 22 posto. U zadnja četiri dana, dodao je, broj aktivnih slučajeva je manji za 1051.</p><p>- Sve skupa upućuje na to da možda epidemija usporava. Međutim, mi smo ti koji uzrokujemo kako će se epidemija ponašati - naglasio je. Liječničke udruge traže pojačanje mjera. Beroš poručuje kako je razgovarao s njima, a da ih planira pozvati i na sastanak ovih dana.</p><p>- Meni je s liječničkog aspekta razumljivo njihovo traženje za jačanje mjera, no moramo balansirati između toga da održimo gospodarstvo te napravimo ono što je najvažnije za očuvanje zdravlja i života. Razgovarao sam i s kolegama u okolnim zemljama, zatvaranje je jedna mjera, koja je možda učinkovita, iako i epidemiolozi sami dvoje o njezinoj konačnoj učinkovitost - istaknuo je ministar.</p>