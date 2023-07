Čestitam svima vama na trudu, angažmanu, radišnosti, predanosti, kreativnosti, inovativnosti, želji da pridonesete sebi i svojim obiteljima, sredinama u kojima živite i općenito gospodarstvu. Taj rad cijenimo, on je temelj društvenog napretka, ima vas sada oko 107.000, zapošljavate preko 200.000 ljudi, vi ste važna sastavnica gospodarstva i društva općenito, poručio je premijer Andrej Plenković obrtnicima na obilježavanju Dana Hrvatske obrtničke komore.

Izrazio je posebno zadovoljstvo što je broj aktivnih obrta u sedam godina njegova mandata porastao za 43 posto.

- A to znači da potičemo obrtništvo, vaš angažman. Prošli smo kroz velike krize, moram priznati da gdje god dođem u Hrvatsku, nema ama baš niti jedne sredine da mi netko od vaših kolega nije rekao iskreno hvala za ono što smo napravili, posebno za vrijeme Covida, za opstanak obrtništva - pohvalio se premijer.

Iskoristio je i ovu prigodu kako bi podsjetio, da se ne bi zaboravilo, na sve ono što je njegova Vlada učinila za poslodavce i njihove radnike, ali i ostvarena postignuća posljednjih sedam godina.

- To je bio najveći potez očuvanja gospodarstva, potez koji je očuvao ključnu sastavnicu naše politike, a to je socijalna kohezija. Nije došlo do tada najavljivanih 400.000 nezaposlenih, naprotiv, svi su ostali na nogama - rekao je dodavši kako je posebno ponosan na suradnju države i obrtnika u obrazovanju mladih budućih obrtnika.

- Od 2016. do danas je bilo osigurano 15.500 strukovnih stipendija. 2015. ih je bilo 350 - rekao je i najavio kako Ministarstvo gospodarstva priprema izmjene Zakona o obrtu.

- Ovo desetljeće je ključno za hvatanje u potpunosti koraka sa stupnjem razvoja, prije svega, nama susjednih zemalja srednjoistočne Europe, koje nisu imale posljedice agresije velikosrpskog Miloševićevog režima. To govorim da razumijemo koliko je strateški bitno ono što smo ostvarili 1. siječnja 2023. - istaknuo je naglašavajući postignuće ulaska u Schengen i eurozonu.

Premijer poslao poruku o inflaciji i cijenama u kontekstu turističke sezone

BDP nam je u apsolutnom iznosu narastao za 20 milijardi eura od 2016., dodao je istaknuvši kako je hrvatsko gospodarstvo pokazalo veliku otpornost i agilnost nakon Covid krize.

- Imamo i najveću zaposlenost ikad i najmanju nezaposlenost unazad zadnjih 40 godina, prosječna plaća narasla je za 50 posto, a u mandatima troje mojih prethodnika narasla je 43 eura, minimalna je do sad narasla za 70 posto, mirovine su veće za 44 posto. To je veliki napredak - kazao je, a onda poslao poruku onima koji su iskoristili trenutak zamjene kune eurom i inflaciju, a posebno u kontekstu trenutne turističke sezone.

- Danas se suočavamo s velikim inflatornim pritiscima, koji traju otkada je ruske agresije na Ukrajinu, a imali smo i zamjenu kune eurom, gdje je, realno govoreći, jedan dio aktera na tržištu to iskoristio i, otvoreno ću reći, zlorabio. Država je stala uz građane, gospodarstvo, obrtnike, poduzetnike, zahtjeva odgovornost svih. Slobodno tržište da, dobit da, tržišna utakmica da, ali ovo je moment za malo širu odgovornost države, društva i gospodarstva. Ta poruka je posebno važna i u kontekstu turističke sezone i realnog osjećaja procjene cijene na komparativnim tržištima i generalnu percepciju zemlje u konačnici - poručio je i apelirao na sve još jednom da razumiju vrijeme u kojem se nalazimo.

- Trenutak u kojem smo danas posebno je važan i s vašeg aspekta da vidimo pravce razvoja Hrvatske, a njih smo postavili u tri temeljne piste - demografska revitalizacija, digitalna transformacija i dekarbonizacija. Pokazali ste da znate dati doprinos gospodarstvu, Vlada će vas podržati, osluhnuti ono što vam je korisno, mislim da su i brojni krugovi poreznih izmjena, malo sam to proučavao noćas, od 2017. na ovamo, nema kruga koji vama nije išao in favorem, mislim da to znate jako dobro i zato se veselim daljnjem partnerstvu - rekao je Plenković.