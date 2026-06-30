Nema dokaza da je eksplozija u Monaku bila teroristički napad

Državno odvjetništvo u Monaku priopćilo je da ne smatra kako je eksplozija, koja se dogodila u ponedjeljak navečer i u kojoj su u kneževini tri osobe teško ozlijeđene, bila teroristički napad. Državni odvjetnik Stephane Thibault izjavio je u utorak da zasad nema naznaka da je riječ o terorističkom činu te da se provodi istraga zbog sumnje na pokušaj ubojstva i kaznena djela povezana s eksplozivnim napravama.

Državno odvjetništvo nije objavilo identitet ozlijeđenih. Međutim, mediji u Monaku, Francuskoj i Ukrajini izvijestili su da su u napadu ozlijeđeni ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev, njegova supruga i njihov sin.

Državni odvjetnik rekao je da ozlijeđeni još nisu ispitani. Dodao je da je žena i dalje u kritičnom stanju, dok su muškarac i dijete stabilno. Svo troje prevezeno je u bolnicu u Nici na jugu Francuske.

Thibault je također kazao da napadnuti muškarac živi u Monaku najkasnije od 2021. godine, da se protiv njega u kneževini ne vodi nijedan postupak te da ga ne traže strane vlasti.

Snažna eksplozija dogodila se u ponedjeljak navečer na ulazu u stambenu zgradu u Monaku, nakon što je nepoznati muškarac ondje navodno ostavio paket.

Osumnjičenik, koji je nakon eksplozije navodno pobjegao pješice, i dalje je u bijegu.